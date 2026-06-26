Participa Cuba en Cumbre Ministerial sobre Ética de la IA

La Habana, 26 jun.- Cuba participa en la Tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, celebrada los días 25 y 26 de junio en Santo Domingo, República Dominicana, informó el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) desde su perfil en la red social Facebook.

La delegación cubana fue encabezada por la doctora en ciencias Ailyn Febles Estrada, viceministra de Comunicaciones, quien intervino en los debates junto a ministros, autoridades, académicos, representantes del sector privado y de la sociedad civil.

El foro regional, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) de República Dominicana y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), reunió a más de veinte delegaciones para avanzar hacia una gobernanza ética, inclusiva y responsable de la IA.

Los temas centrales incluyeron la creación de marcos regulatorios confiables, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la cooperación regional y la innovación responsable al servicio del desarrollo sostenible.

La República Dominicana anunció la próxima aprobación de un Código de Ética de la Inteligencia Artificial y asumió la Presidencia Pro Tempore del mecanismo regional, consolidando el compromiso colectivo de la región con una tecnología centrada en las personas.