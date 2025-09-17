miércoles 17 septiembre 2025
El bloqueo es la principal limitante para el desarrollo de Cuba

Presenta el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla el informe de Cuba sobre el Bloqueo 2025

Más del 80 % de los cubanos han nacido en un país con bloqueo, denunció Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de Relaciones Exteriores al presentar a la prensa el informa de Cuba sobre el Bloqueo correspondiente al periodo marzo de 2024 a febrero de 2025.

Rodríguez Parrila significó que el daño en ese periodo asciende a más de 7 556 millones de dólares, lo que ejemplifica el crecimiento del daño provocado por el Gobierno de Estados Unidos, por el recrudecimiento de estas medidas para asfixiar la economía del país.

Manifestó que de no existir el bloqueo el Producto Interno Bruto en el país hubiera crecido un 9,2 %.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…