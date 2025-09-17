Del libro digital en Cuba, Fidel también fundador

Autor: Dilbert Reyes Rodríguez

Así fue en lo trascendente y en lo cotidiano, que –a manera de ejemplos– es como haberlo sido tanto en los tiempos rebeldes de emancipar la Sierra como en los del visionario intelectual que calculó el alcance posible de un libro en el naciente mundo digital.

Cuando el profesor e investigador titular Carlos Tablada Pérez – presidente y fundador del sello para publicaciones digitales RUTH Casa Editorial– sumaba en 2011 fechas y kilómetros en el «empecinamiento» de convencer de la necesidad de introducir en Cuba el libro electrónico, el NO llegó a ser una respuesta concluyente.

Entonces Fidel lo supo. Con su humildad característica, el Comandante en Jefe solicitó preguntar si, como ciudadano, violaría algo legal al convertir en ebooks los libros que él había escrito.

Fue así como, en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en 2013, y de la mano de RUTH Casa Editorial, Cuba presentó al mundo sus primeros tres títulos digitales: La victoria estratégica, La contraofensiva estratégica, y La paz en Colombia.

Ese hito fundacional, en que de nuevo el Líder Histórico de la Revolución Cubana era pionero, a la vez que rasgaba el velo «de lo imposible y de lo impensable», repletó de emociones, este martes, una sala del Centro Fidel Castro Ruz. Al decir de Saray Álvarez Hidalgo, directora de la editorial, más que esta nueva presentación de aquellos tres libros –entonces epub y pdf interactivo, y ahora como parte de una amplia colección de 39 títulos sobre el Comandante en Jefe–, acontecía allí una conmemoración, al momento y a su gestor principal.

«Mientras en Cuba se debatían nuevos modelos económicos, la cultura hizo lo propio: estos libros de Fidel fueron la actualización literaria de Cuba, la prueba de que la innovación no era solo un concepto económico, sino también cultural», afirmó.

En una disertación conmovedora, Carlos Tablada Pérez rememoró el parto digital de esa trilogía fundamental que es parte, dijo, del «sustrato ideológico y moral de la nación cubana», y que, en su conjunto, «son un manual de resistencia, una metodología, un compendio de esperanza y un recordatorio de que la esencia de Cuba reside en su capacidad de luchar por lo justo, guiada por las ideas inmortales de sus mejores hijos y el ejemplo de sus dirigentes».