La segunda Estrella ya brilla en el cielo español

Autor: Jorge Ernesto Angulo Leiva

Todas las cábalas funcionaron y a España le bastó un gol para alcanzar el título en la Copa Mundial de Fútbol contra Argentina, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Lamine Yamal generó la primera ocasión en una pared con Pedro Porro, pero, tras un desvío en Lisandro Martínez, su tocayo de apellido, Emiliano, la consiguió atajar en dos tiempos.

Entre las muy poquitas generadas por la Albiceleste, Lionel Messi buscó un trazo en profundidad desde la media cancha defensiva, pero el siempre atento Unai Simón salió a cortar la acción.

Luego de esos minutos iniciales los espectadores debieron esperar hasta casi el 40 para un nuevo disparo, de Mikel Oyarzabal, pero el arquero sudamericano lo controló al recostarse a su izquierda.

Poco después, el lateral Marc Cucurella intentó una muy difícil, con un remate raso demasiado escorado por la izquierda y a buena distancia, pero cruzó al costado de la puerta. Además, el defensor de los gauchos Lisandro Martínez salió lesionado, en lugar de Nicolás Otamendi, instantes más tarde de recibir una amarilla.

Con esas escasas glorias finalizó la mitad inicial y en la complementaria, tras varios cambios de Lionel Scaloni, Álex Baena probó en la frontal, pero a los ibéricos les volvió a salir de frente. Los balones filtrados del mejor mediocampo del planeta comenzaban a causar más peligro, aunque la defensa de los campeones defensores resistía.

Yamal tuvo una llegada en la línea final por la derecha, pero el cabezazo de Ferrán Torres quedó en las manos del guardameta y en una acción similar, conducida por Nico Williams, Aymeric Laporte ejecutó otro testarazo muy forzado, detenido por «el Dibu».

También existió un remate de Pedri González desde el medio, pero el cancerbero tampoco enfrentó demasiadas complicaciones. Sí se enredó él mismo ante una ocasión de Pau Cubarsí que parecía sencilla, pero dejó rebote y Ferrán llegó a la acción apenas con ángulo.

Luego de la expulsión por acumulación de tarjetas de Enzo Fernández, aparecieron más opciones de Mikel Merino, Rodri Hernández y un tiro libre de Lamine en la última del agregado que atajó de forma sensacional Emiliano, lanzado a su poste izquierdo, a media altura, para prolongar el desafío.

En la prórroga, el portero volvió a lucirse con un vuelo a su lado diestro para desviar una peinada con el pelo de Nico, en un centro venenoso de Pedri. A Williams le anularon un tanto cuando definió solo tras la intervención del enguantado al balón resultante de una jugada entre Otamendi y Merino, a quien le pitaron una falta casi fantasmal.