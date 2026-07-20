lunes 20 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

La segunda Estrella ya brilla en el cielo español

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra, en la final del Mundial de fútbol

Autor: Jorge Ernesto Angulo Leiva

Todas las cábalas funcionaron y a España le bastó un gol para alcanzar el título en la Copa Mundial de Fútbol contra Argentina, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Lamine Yamal generó la primera ocasión en una pared con Pedro Porro, pero, tras un desvío en Lisandro Martínez, su tocayo de apellido, Emiliano, la consiguió atajar en dos tiempos.

Entre las muy poquitas generadas por la Albiceleste, Lionel Messi buscó un trazo en profundidad desde la media cancha defensiva, pero el siempre atento Unai Simón salió a cortar la acción.

Luego de esos minutos iniciales los espectadores debieron esperar hasta casi el 40 para un nuevo disparo, de Mikel Oyarzabal, pero el arquero sudamericano lo controló al recostarse a su izquierda.

Poco después, el lateral Marc Cucurella intentó una muy difícil, con un remate raso demasiado escorado por la izquierda y a buena distancia, pero cruzó al costado de la puerta. Además, el defensor de los gauchos Lisandro Martínez salió lesionado, en lugar de Nicolás Otamendi, instantes más tarde de recibir una amarilla.

Con esas escasas glorias finalizó la mitad inicial y en la complementaria, tras varios cambios de Lionel Scaloni, Álex Baena probó en la frontal, pero a los ibéricos les volvió a salir de frente. Los balones filtrados del mejor mediocampo del planeta comenzaban a causar más peligro, aunque la defensa de los campeones defensores resistía.

Yamal tuvo una llegada en la línea final por la derecha, pero el cabezazo de Ferrán Torres quedó en las manos del guardameta y en una acción similar, conducida por Nico Williams, Aymeric Laporte ejecutó otro testarazo muy forzado, detenido por «el Dibu».

También existió un remate de Pedri González desde el medio, pero el cancerbero tampoco enfrentó demasiadas complicaciones. Sí se enredó él mismo ante una ocasión de Pau Cubarsí que parecía sencilla, pero dejó rebote y Ferrán llegó a la acción apenas con ángulo.

Luego de la expulsión por acumulación de tarjetas de Enzo Fernández, aparecieron más opciones de Mikel Merino, Rodri Hernández y un tiro libre de Lamine en la última del agregado que atajó de forma sensacional Emiliano, lanzado a su poste izquierdo, a media altura, para prolongar el desafío.

En la prórroga, el portero volvió a lucirse con un vuelo a su lado diestro para desviar una peinada con el pelo de Nico, en un centro venenoso de Pedri. A Williams le anularon un tanto cuando definió solo tras la intervención del enguantado al balón resultante de una jugada entre Otamendi y Merino, a quien le pitaron una falta casi fantasmal.

Destacadas
El diablo en su Marco ideal
Patria 2026: La Comunicación como Trinchera (+Fotos)
Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex
Resalta Morales Ojeda iniciativa «Mi firma por la Patria»
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios