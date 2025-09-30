martes 30 septiembre 2025
Cuba y China: la fuerza ilimitada de dos revoluciones genuinas

Encabezó Díaz-Canel el acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Popular China

Autor: René Tamayo León

«La entrañable amistad entre China y Cuba muestra el camino más expedito y efectivo hacia la paz y el desarrollo, mediante la cooperación entre una gran potencia y una pequeña nación. Juntos podemos mostrar la fuerza ilimitada de la identificación de dos revoluciones genuinas y el profundo valor de la solidaridad recíproca».

Así lo expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el acto de conmemoración del aniversario 65 de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República Popular China, y el aniversario 76 de la fundación de la República Popular China, el 1ro. de octubre de 1949.

La celebración también fue presidida por el compañero Hua Xin, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Cuba; y contó con la asistencia de miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central, dirigentes del Partido, de la Asamblea Nacional, el Gobierno, la UJC, las organizaciones de masas, las FAR, el Minint y el ICAP.

En el discurso central de la conmemoración, el Presidente cubano subrayó que las relaciones especiales que unen a Cuba y China «tienen profundas raíces históricas, se basan en similares propósitos e ideales y han estado acompañadas de la atención personal, la guía y la alta prioridad concedida por los máximos líderes de ambos países, desde la generación histórica hasta la actualidad, con los vínculos interpartidistas como piedra angular».

En el inicio de sus palabras, y a nombre del pueblo, del Partido y del Gobierno cubanos, Díaz-Canel trasladó «las más cálidas felicitaciones a varias generaciones de cubanos y chinos, cuyo preciado legado ha sobrepasado la prueba del tiempo y de la distancia geográfica».

«Tal como dijo el Comandante en Jefe Fidel, “Practicamos nuestra solidaridad con hechos, no con bellas palabras”», destacó en el discurso de apertura del acto conmemorativo el compañero Hua Xin, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en la Isla.

«En los últimos 65 años –expresó–, los vínculos chino-cubanos se han convertido en un modelo de solidaridad y cooperación entre países socialistas y de sincera asistencia mutua entre naciones en desarrollo».

El diplomático manifestó su «sincero agradecimiento al Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos por este gesto especial y amistoso», de celebrar el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Cuba, y el aniversario 76 de la fundación de la República Popular China.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
