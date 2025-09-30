martes 30 septiembre 2025
Cosecha de café: Prioridad en Songo-La Maya ante grandes picos de maduración del grano  (+Fotos)

Picture of Adriana Cisneros Fernández
Adriana Cisneros Fernández

Fotos Autora

Tras las intensas lluvias ocurridas este fin de semana, la maduración del café se ha acelerado en Songo-La Maya y hoy se reportan más de 20 mil latas en los campos, listas para recoger.

Los directivos de la Empresa Agroforestal La Maya informaron que es preciso recoger todo el café en los próximos cinco días para evitar que caiga al suelo.

Las zonas donde se concentran los mayores picos de maduración son Matahambre, Jarahueca, San Enrique, Ti Arriba, La Maya, San Benito y El Manguito. Es necesario recoger diario a razón de 4 mil latas del grano para que no se pierda y contener ese pico en menos de una semana.

Actualmente la fuerza interna para la recogida es de 537 personas y se requieren más 3 mil en los campos cada día, para la recolecta de ese rubro exportable. Por estrategia gubernamental se indicó que todos los medios de transporte del sistema de la agricultura estarán a disposición de las movilizaciones hacia la cosecha cafetalera.

Desde hoy estudiantes y trabajadores de todos los sectores del municipio se vincularán a la convocatoria, pues esa actividad económica es la prioridad número uno en el territorio.

Se evaluarán ajustes en los precios del pago de cada lata de café recogida y hay que asegurar que el grano que ya está llegando a la industria se procese y conserve con la calidad requerida.

Songo-La Maya tiene una amplia tradición cafetalera y las últimas campañas no han culminado con los resultados productivos esperados. En este minuto urge dirigir todos los esfuerzos hacia los campos para que no se pierda ni un solo grano. 

Destacadas
