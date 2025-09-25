Avispas indetenibles ante Azucareros

Las Avispas de Santiago de Cuba vencieron por segunda ocasión consecutiva a los Azucareros de Villa Clara, esta vez con marcador de 6-4, en el estadio Guillermón Moncada de esta ciudad.

El receptor local, Alexander Llanes, fue una de las figuras del encuentro al conectar un cuadrangular en el octavo inning que selló el marcador definitivo.

Uno siempre se enfoca en el trabajo que tiene que realizar, no soy de los que buscan jonrones, le pegué hacia la banda contraria tratando de buscar la raya y salió la conexión para poner el juego a favor del equipo, declaró Llanes a la Agencia Cubana de Noticias.

En mi posición hay dos muchachos jóvenes con tremendas condiciones (Harold Vázquez y Raider Sánchez); ellos asumieron los primeros partidos y ahora están cumpliendo la misión de representar al país, lo que me toca es asumir la tarea como en años anteriores, señaló el receptor.

Isdenis Núñez, quien exhibe un excelente inicio de campaña, se acreditó su primera victoria tras trabajar una entrada y dos tercios sin permitir hits ni carreras, con dos ponches.

Salí concentrado en realizar lanzamientos difíciles de conectar y me apoyé en la recta, que tenía buena velocidad, y en poner out a los corredores rápidos para evitar complicaciones, dijo Núñez.

Este año lo he asumido con más confianza, pues cerrar los partidos requiere analizar el juego y estar siempre listo para cuando me llamen a lanzar, sea para una entrada o más, como esta tarde, destacó el derecho, que además comparte el liderato de rescates con el capitalino Frank Herrera, ambos con cuatro.

La novena indómita alargó a 10 su racha de triunfos, archiva ahora un balance de 15-2 y se mantiene en solitario en la cima.

Los villaclareños, en tanto, continúan en la decimocuarta plaza con balance de 4-13.

Este miércoles, ambos conjuntos protagonizarán el tercer desafío de la subserie, previo a la jornada de descanso del viernes.