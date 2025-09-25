Desde Cuba, el apoyo incondicional de un pueblo a una nación hermana

Autor: Kevin M. Navia

Ya lo había asegurado desde su cuenta en x: «Nuestras firmas se sumarán a nuestra solidaridad expresa e invariable con el Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y con su bravo pueblo, sometidos a una de las campañas más infames del imperio».

Por eso, este miércoles, en el Memorial José Martí –ante la imagen del Héroe Nacional y la Réplica de la Espada de Bolívar, obsequiada por Chávez a Fidel–, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dejó, con su rúbrica, constancia del apoyo incondicional a la hermana Venezuela, como hacen millones de cubanos en muchas otras partes de la Isla.

Al acto también asistieron los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda y José Amado Ricardo Guerra, secretario de Organización del Comité Central y secretario del Consejo de Ministros, respectivamente; así como el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, junto a Orlando Maneiro, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana, y otros dirigentes del Partido y el Gobierno.

Trabajadores del Memorial también estamparon su firma en el libro que simboliza el apoyo al hermano pueblo venezolano, que se ha multiplicado en las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general.

El proceso de firmas, que comenzó recientemente en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades del país, se extenderá hasta el día 30 de este mes, como una muestra del respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela.

Esta iniciativa fue anunciada por Morales Ojeda, en su reciente encuentro en Caracas con el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, como muestra del respaldo del pueblo cubano a la Revolución Bolivariana, a Maduro –su legítimo presidente– y a la fusión popular, militar y policial.