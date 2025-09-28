Adelantan primer tema de «El álbum blanco para Silvio Rodríguez»

Desde el viernes está disponible en las redes digitales a nivel mundial la canción “Las nubes”, composición inédita de Silvio Rodríguez interpretada por el chileno Manuel García, y primer adelanto de «El álbum blanco para Silvio Rodríguez», material producido en esta capital por Enrique Carballea.

Según publican algunos medios y detalla el acucioso investigador cubano Joaquín Borges Triana, en esta compilación de antiguos temas del trovador oriundo de San Antonio de los Baños y revestidos con llamativas orquestaciones que van del jazz a la world music o del folk estadounidense a la psicodelia del rock, se incluyen siete inéditos que no han sido registrados en la discografía oficial de Silvio.

En el conjunto de las once piezas aquí recogidas, sueños y canciones que tienen más de cincuenta años de haber sido creadas dejan de ser propiedad exclusiva de su autor, para devenir un reclamo personal de cada participante en lo que deviene una suerte de tributo a uno de los fundadores de la Nueva Trova, destacó.

Además de Manuel García, una destacada voz emergente dentro de lo que en Iberoamérica se ha conocido indistintamente con apelativos como el de Nueva Canción o Canción de Autor, participan en el disco un par de próceres de la música latinoamericana, una joven y prometedora cantautora española, así como una pléyade de compatriotas cubanos de gran talento.

Dentro de algunas semanas, añadió Borges Triana, el fonograma, concebido a partir de la premisa de que el arte hermoso no hace concesiones, estará disponible para los «silviófilos» de todo el mundo y se trabaja para que también «El álbum blanco para Silvio Rodríguez» aparezca en una edición cubana.

Por lo pronto, desde este viernes 26 de septiembre se podrá acceder al tema “Las Nubes”, en voz de Manuel García y con orquestación del catalán Alfred Artigas, canción que corrobora que la obra de Silvio Rodríguez Domínguez siempre ha capturado el espíritu del tiempo en que fue ideada, con el agregado de que va más allá de lo circunstancial de un momento dado, para resistir el inexorable transcurrir de los años, agregó el prominente periodista y crítico musical.

Medios chilenos, por su parte, significan que el lanzamiento de la canción coincide con el primero de los dos conciertos de García en el Teatro Municipal de Las Condes, este 26 y 27 de septiembre, como parte de su gira “Pánico”, espectáculo que también se podrá escuchar el próximo lunes 29 como invitado al primero de los cuatro shows del fundador del Movimiento de la Nueva Trova en el Movistar Arena de Santiago de Chile.