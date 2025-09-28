La Inteligencia Artificial en Tierras Bloqueadas: Riesgos Globales y Desafíos Únicos para Cuba

Por Otto Mendoza Pérez

Introducción: Un Dilema Mundial con Sabor Criollo.

El debate sobre la inteligencia artificial (IA) ya no es un tema exclusivo de novelas de ciencia ficción o de los laboratorios de Silicon Valley. Es una discusión urgente sobre el futuro de la humanidad, que gira en torno a la privacidad, el empleo, la desinformación y la ética. Pero, ¿Cómo se vive este debate en un país como Cuba, sujeto a un férreo bloqueo económico que limita su acceso a tecnología, financiamiento y conectividad? Lejos de ser un tema abstracto, los riesgos del uso desmedido de la IA adquieren en Cuba matices particulares, presentando una paradoja única: la necesidad de subirse al tren de la innovación mientras se navega una realidad de profunda asimetría tecnológica.

La Privacidad bajo un Doble Escrutinio: A nivel global, el mayor temor es la vigilancia masiva corporativa. En Cuba, el riesgo podría presentarse de forma distinta. La necesidad de desarrollar sistemas propios («hechos en Cuba») para sortear el bloqueo implica crear bases de datos nacionales. El desafío ético y legal es monumental: construir marcos de protección de datos robustos desde cero, que eviten que la herramienta se convierta en un mecanismo de control social. La soberanía tecnológica solo será verdadera si incluye una (soberanía de la privacidad) ciudadana.

Sesgos Algorítmicos: ¿Reflejando o Combatiendo la Desigualdad?. Todo algoritmo se entrena con datos. El riesgo global es que repliquen los prejuicios de sociedades desiguales. Para Cuba, este es un punto crítico. Un sistema de IA entrenado con datos cubanos podría, en teoría, ser diseñado para (potenciar los valores de equidad) social que defiende el proyecto nacional. El peligro inverso es que, sin una supervisión ética rigurosa, automatice y perpetúe sesgos inadvertidos presentes en la sociedad. La oportunidad está en crear IA no solo con código cubano, sino con (principios éticos cubanos).

La Amenaza del Desempleo vs. la Oportunidad de la Eficiencia: La automatización pone en riesgo millones de empleos en el mundo. En Cuba, con una economía en reconversión y un sector estatal sobrecargado, la IA podría ser un arma de doble filo. Por un lado, podría optimizar procesos estatales ineficientes, desde la logística de distribución de alimentos hasta la gestión burocrática. Por el otro, su introducción masiva sin una estrategia de recapacitación laboral podría agravar el desempleo. El reto es usar la IA no para sustituir, sino para (potenciar el talento humano) y liberarlo de tareas rutinarias, enfocándolo en labores de mayor valor.

Desinformación, la Guerra Cultural en un Campo Minado: Este es, quizás, el riesgo más inmediato y grave. El bloqueo dificulta el acceso a plataformas, hardware y ancho de banda, pero no detiene el flujo de información. Cuba es blanco constante de campañas de desinformación. Las herramientas de IA generativa (deepfakes, bots) hacen estos ataques más baratos, masivos y creíbles. Cuba se ve obligada a librar una (batalla asimétrica en el campo de la información), donde su defensa depende de la alfabetización digital de su pueblo y el desarrollo de capacidades propias de ciber-seguridad, ambas limitadas por el bloqueo.

La Dependencia Tecnológica y la «Soberanía Algorítmica»: El bloqueo impone una dependencia tecnológica de aliados, que puede venir condicionada. ¿Un algoritmo de reconocimiento facial donado por un socio, respeta la privacidad de los ciudadanos cubanos? ¿Una plataforma de gestión estatal prestada, envía datos sensibles a servidores en el exterior? El mayor riesgo para Cuba es caer en una (nueva forma de colonialismo digital). La alternativa, tan difícil como necesaria, es invertir en el desarrollo de una IA nacional, transparente y auditable, que garantice la soberanía sobre las decisiones que algoritmos tomen dentro del territorio.

Conclusión: ¿Un Camino Propio en la Era de la IA?: Para Cuba, la inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica; es un desafío de soberanía nacional. Los riesgos globales se amplifican por las condiciones del bloqueo, que limita el acceso, la financiación y la conectividad. Sin embargo, esta misma adversidad podría impulsar un modelo diferente: no de adopción desmedida, sino de (implementación crítica, ética y soberana). El camino no es fácil. Requiere una inversión audaz en educación, una legislación avanzada en protección de datos y una apuesta por la innovación local. El mundo debate cómo regular la IA. Cuba tiene la difícil tarea de hacerlo mientras lucha por conectar a su pueblo a Internet y sortear el obstáculo permanente del bloqueo y las campañas mediáticas contra su sistema social. Su experiencia, llena de desafíos únicos, podría ofrecer lecciones valiosas sobre cómo construir una relación con la tecnología que priorice no el lucro, sino el ser humano.