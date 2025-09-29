lunes 29 septiembre 2025
Activado Puesto de Dirección de Cultura Provincial

Picture of Karina Sotomayor Otero
Karina Sotomayor Otero
Periodista

Desde que se conocieron las orientaciones por las intensas lluvias se mantiene la comunicación permanente con los municipios y los puestos de dirección de los centros y consejos provinciales.

Se adoptaron las medidas de los planes de reducción de riesgos para estos casos y se  protegieron los bienes patrimoniales, todos los recursos tecnológicos y materiales y las obras de arte.

Asimismo se reforzó la vigilancia y protección de los inmuebles donde hasta el momento no existen afectaciones considerables en la infraestructura, solo filtraciones en la cubierta de museos, casas de cultura, la sede del Guiñol y la sede de los coros.  Por otro lado, existe inundación en la zona baja de los camerinos del anfiteatro Marina Grajales.

Cultura Provincial mantiene la comunicación con las personalidades del ramo y artistas en general, de igual manera con las escuelas de arte, en especial la atención a los estudiantes internos.

