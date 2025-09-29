Activado Puesto de Dirección de Cultura Provincial

Desde que se conocieron las orientaciones por las intensas lluvias se mantiene la comunicación permanente con los municipios y los puestos de dirección de los centros y consejos provinciales.

Se adoptaron las medidas de los planes de reducción de riesgos para estos casos y se protegieron los bienes patrimoniales, todos los recursos tecnológicos y materiales y las obras de arte.

Asimismo se reforzó la vigilancia y protección de los inmuebles donde hasta el momento no existen afectaciones considerables en la infraestructura, solo filtraciones en la cubierta de museos, casas de cultura, la sede del Guiñol y la sede de los coros. Por otro lado, existe inundación en la zona baja de los camerinos del anfiteatro Marina Grajales.

Cultura Provincial mantiene la comunicación con las personalidades del ramo y artistas en general, de igual manera con las escuelas de arte, en especial la atención a los estudiantes internos.