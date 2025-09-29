lunes 29 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Saltador cubano vuelve a reinar en paratletismo mundial

Picture of ACN
ACN

El cubano Robiel Yankiel Sol se convirtió en triple medallista de oro al dominar el salto de longitud, categoría T47, en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025.

A sus 22 años el habanero volvió a demostrar que no tiene rivales en su especialidad y dominó con marca de 7,57 metros para ratificar una hegemonía comenzada en el certamen del orbe de París 2023 y continuada en Kobe 2024.

El también dos veces monarca en Juegos Paralímpicos (Tokio 2020 y París 2024), aseguró que llegó muy bien preparado a lo justa en la ciudad india y que aunque no logró acercarse a su mejor marca (7,84) se lleva como experiencia que tiene potencialidades para sus metas.

La idea de llegar a los 8,00 metros es algo que siempre le ronda en cada presentación y aunque esta vez tampoco pudo, sí demostró que es muy superior a sus rivales.

En el Estadio Jawaharlal Nehru su más cercano perseguidor fue el ruso que compite con bandera neutral, Nikita Kotukov, con 7,21 metros y el bronce se lo llevó el chino Hao Wang al marcar 7,19.

Cuba dependía también de Abraham Viltré, pero tuvo dificultades para encontrarse con la tabla y sus tres saltos nulos le dejaron en el último puesto de una prueba en la que se reúnen paratletas con discapacidades de T46 y T47.

Robiel también agradeció a todos los que le apoyan y se mostró feliz por las muestras de cariño que recibe de sus seguidores en las redes sociales.

La suya de la de Viltré fueron las primeras presentaciones por los de la Isla en el certamen. Para este lunes es esperado otro buen resultado con el jabalinista Guillermo Varona (F46), quien también defiende el cetro ganado en la urbe japonesa el pasado año.

Los también jabalinistas Ulicer Aguilera (F13) y Ever René Castro (F41), la saltadora de longitud Felipa Echevarría (T46) y el velocista Daniel Milanés (400 metros/T47) serán los restantes competidores cubanos.

Tras dos jornadas de competencias es Brasil el líder de la tabla de medallas con tres de oro, cinco de plata y dos de bronce. Luego siguen China (3-4-2) y Ucrania (2-2-1).

Destacadas
Lluvias en San Luis ante el paso de la Depresión Tropical nro. 9 (+Fotos)
Actividades del sector deportivo en San Luis por el verano
Donde Martí reposa, la Patria florece
Contra la bravuconada, la dignidad de tres vidas en flor
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios