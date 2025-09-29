lunes 29 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

A “No perder un latido” llaman en el Día Mundial del Corazón

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Washington, 29 sep.— Al celebrar hoy el Día Mundial del Corazón, los expertos persiguen concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.

“No perder un latido” es el lema de la actual campaña que se desarrolla a 25 años de que la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) designara el 29 de septiembre para esta conmemoración.

Según los expertos las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo.

Lamentablemente, la mayoría de estas defunciones ocurren en países de ingresos bajos y medios.

Factores como una dieta poco saludable, inactividad física, el estrés, el consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol contribuyen a que estas cifras sigan en aumento.

Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año, y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el 2030.

Una de cada cinco personas morirá prematuramente de enfermedades cardiovasculares que se cobran más vidas que el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas juntas.

Sin embargo, hasta el 80 por ciento de las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares son prevenibles mediante un acceso asequible a la atención sanitaria, pruebas de detección precoz y más oportunidades para tomar decisiones saludables en materia de nutrición y mantenerse activo.

Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco.

Destacadas
A “No perder un latido” llaman en el Día Mundial del Corazón
Actividades del sector deportivo en San Luis por el verano
Donde Martí reposa, la Patria florece
Contra la bravuconada, la dignidad de tres vidas en flor
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios