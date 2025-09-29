lunes 29 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Identifican en Colombia fósil de tiburón de hace 114 millones de años

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Bogotá.— Científicos colombianos identificaron un fósil de tiburón gigante de hace 114 millones de años, al que calificaron como uno de los mayores tesoros del patrimonio paleontológico que hoy posee el país.

Los restos del escualo, que fue encontrado en la ciudad de Villa de Leyva, a unos 175 kilómetros al noroeste de esta capital, datan del Cretácico Temprano, según describieron investigadores de la Universidad Nacional (UNAL) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Explicaron que se trata de uno de los mejores ejemplares de Protolamna ricaurtei y el tiburón gigante más antiguo del orden Lamniformes conocido en el mundo.

Considerado como un pariente del tiburón blanco, poseía unos 6,6 metros de longitud y su dieta era a base de peces, crustáceos y otros animales de su misma especie.

El esqueleto, en excelente estado de conservación, reúne al menos 107 vértebras, más de un centenar de dientes, restos de cartílago, fragmentos de piel y fibras musculares. El geólogo de la UNAL Cristian Benavides fue uno de los científicos que estudiaron el fósil.

Gracias a los análisis de laboratorio, y con la guía de la bibliografía existente, pudo determinar tanto su especie como su antigüedad.

Para los paleontólogos se trata de un hallazgo extraordinario, ya que los tiburones están formados principalmente de cartílago, que rara vez se preservan completos, y por lo general solo perduran sus dientes, la parte más mineralizada.

Destacadas
Identifican en Colombia fósil de tiburón de hace 114 millones de años
Actividades del sector deportivo en San Luis por el verano
Donde Martí reposa, la Patria florece
Contra la bravuconada, la dignidad de tres vidas en flor
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios