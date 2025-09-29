Identifican en Colombia fósil de tiburón de hace 114 millones de años

Bogotá.— Científicos colombianos identificaron un fósil de tiburón gigante de hace 114 millones de años, al que calificaron como uno de los mayores tesoros del patrimonio paleontológico que hoy posee el país.

Los restos del escualo, que fue encontrado en la ciudad de Villa de Leyva, a unos 175 kilómetros al noroeste de esta capital, datan del Cretácico Temprano, según describieron investigadores de la Universidad Nacional (UNAL) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Explicaron que se trata de uno de los mejores ejemplares de Protolamna ricaurtei y el tiburón gigante más antiguo del orden Lamniformes conocido en el mundo.

Considerado como un pariente del tiburón blanco, poseía unos 6,6 metros de longitud y su dieta era a base de peces, crustáceos y otros animales de su misma especie.

El esqueleto, en excelente estado de conservación, reúne al menos 107 vértebras, más de un centenar de dientes, restos de cartílago, fragmentos de piel y fibras musculares. El geólogo de la UNAL Cristian Benavides fue uno de los científicos que estudiaron el fósil.

Gracias a los análisis de laboratorio, y con la guía de la bibliografía existente, pudo determinar tanto su especie como su antigüedad.

Para los paleontólogos se trata de un hallazgo extraordinario, ya que los tiburones están formados principalmente de cartílago, que rara vez se preservan completos, y por lo general solo perduran sus dientes, la parte más mineralizada.