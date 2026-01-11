Se recupera organopónico de Segundo Frente

Una mirada diferente y alentadora muestra el organopónico de Segundo Frente luego de varios esfuerzo de recuperación tras los embates dejados por el Huracán Melissa.

Desde la recuperación de los canteros hasta la variedad de productos han sido fruto del arduo trabajo de los obreros y el pueblo de aquí, que, con afán de levantar este centro productivo, logran darle vitalidad con la aplicación de la ciencia y técnica.

Una tarea decisiva con el compromiso de recuperar los 814 canteros que en varias etapas ha tenido situaciones desfavorables.

Ahora es un compromiso mayor mantener las producciones de hortalizas y vegetales, con el objetivo de su comercialización a pobladores de la cabecera provincial de Santiago de cuba y del Segundo Frente, una opción de alimentos alternativo y de vital importancia para la nutrición aportando al programa de más alimentos y la soberanía alimentaria.