domingo 11 enero 2026
El esfuerzo que restablece vínculos: Tercer Frente recupera sus comunicaciones tras el huracán

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En la estela de destrucción que dejó a su paso el huracán Melissa en octubre, no solo hubo escombros visibles. Quedaron daños silenciosos, pero profundos, en las arterias que conectan a la comunidad: la red de fibra óptica.

Hoy, gracias a un intenso y especializado trabajo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), el municipio recupera el pulso digital y, con él, elementos esenciales de la vida cotidiana.

Tras el fenómeno meteorológico, especialistas de ETECSA desplegaron un meticuloso operativo para diagnosticar y sanar la infraestructura afectada.

La misión se centró en identificar los tramos de cable dañados, ajustar parámetros técnicos y restablecer la estabilidad del servicio. Fue un trabajo de precisión, donde cada conexión reparada significó reconectar vidas.

Los resultados son tangibles en los hogares. Dificultades que impactaban directamente en la calidad de la señal de la televisión digital, un servicio vital para la información y el entretenimiento familiar, han sido resueltas. Este avance representa mucho más que una mejora técnica; es la restitución de un canal de acceso al mundo, a la cultura y a la comunicación, pilares del bienestar comunitario.

Detrás de este logro está el esfuerzo diario y dedicado de los trabajadores de ETECSA en el territorio. Su labor, menos visible pero fundamental, permite avanzar en la recuperación tecnológica de Tercer Frente, asegurando que las familias afectadas puedan retomar la normalidad. Cada señal restablecida es un triunfo colectivo sobre las adversidades.

Con información y fotos cortesía de Holmes Díaz, Director del Centro de Telecomunicaciones Asociado ETECSA Tercer Frente.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
