Visitan el Memorial de la Denuncia cerca de 9 mil personas   

La Habana.— Una cifra cercana a las 9 mil personas recorrieron de enero a julio de este año el Memorial de la Denuncia, centro dedicado a evidenciar las agresiones perpetradas por los Estados Unidos hacia el pueblo cubano durante más de 60 años.

En el grupo figuraron 815 extranjeros y en ese período hubo 367 visitas dirigidas a su sede en el municipio capitalino de Playa, informaron desde la institución en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias.

Sus áreas fueron utilizadas por organismos de la Administración Central del Estado en actividades generales, entre ellas reuniones, eventos culturales, actos y conferencias.

Sita en la calle 14, esquina Avenida 5ta. en Miramar, Playa, la instalación cuenta con salas permanentes dedicadas a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la guerra mediática y a la económica, las de manipulación del tema migratorio.

Se exponen allí algunos de los objetos, restos del avión de Cubana saboteado el 6 de octubre de 1976, varios tipos de fusiles que iban a ser utilizados para asesinar a Fidel, documentos desclasificados por la CIA sobre los intentos de actos terroristas planificados para menguar la voluntad del pueblo cubano a vivir libres y soberanos.

También muestras de la guerra biológica, como las epidemias de dengue y fiebre porcina, prendas de compañeros asesinados en el cumplimiento de su deber, como las pertenecientes a Manuel López de la Portilla, primer mártir de la Seguridad del Estado (16 de julio de 1960), y Orosmán Dueñas Valero, también ultimado el 9 de enero de 1992, durante los hechos criminales de Tarará, cuando elementos inescrupulosos intentaron abandonar ilegalmente el país.

El propio visitante a través de pantallas táctiles con líneas de tiempo, infografías con hechos históricos, materiales con efectos holográficos, filmes, y otros recursos con la finalidad de acercar la interacción con el público, puede buscar la información deseada y conocer su historia.