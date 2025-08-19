martes 19 agosto 2025
Tropical Contramaestre S.A por mayores resultados para el pueblo

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
Acercar cada vez más los resultados productivos de la empresa a la población fue una de las indicaciones que recibieran directivos de la Tropical Contramaestre S.A, en reciente visita a ese enclave industrial por la primera Secretaria del Partido en Santiago de Cuba, compañera Beatriz Johnson Urrutia.

Para ello indicó la localización de locales en los que la entidad ofrezca la venta de sus productos y permita medir el alcance en la calidad y la eficiencia de una industria considerada puntal en los esfuerzos de la provincia por dinamizar la economía.

Acompañada por el gobernador Manuel Falcón tambien sugirió incrementar la atención a hogares maternos, de ancianos, hospitales y centros educacionales, donde los jugos obtenidos aquí tienen una muy buena aceptación popular.

Aprovechar otros marcos como las ferias y acontecimentos de relevancia cultural y social, debe ser parte de la politica de esta entidad que en el año que transcurre observa alentadores resultados económicos con el incremento de las exportaciones y la venta al turismo.

Uno de los retos de la Tropical Contramaestre S.A para lo que resta de año, es ampliar la capacidad de almacenamiento y continuar el proceso de inversionista con el que se debe dejar lista la instalación de una nueva linea productiva.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…