Bolivia en marcha hacia segunda vuelta de elecciones presidenciales

La paz, 19 ago.— A dos meses del balotaje que tendrá lugar el 19 de octubre próximo, Bolivia alista hoy el sorteo de nuevos jurados electorales, aunque el padrón será el mismo, según una fuente oficial.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila afirmó que ese órgano estatal.realizará ajustes logísticos y enviará una nueva solicitud presupuestaria al Ejecutivo.

“Primero, tenemos que utilizar el mismo padrón; sin embargo, se va a volver a sortear jurados electorales. Entonces, no son los mismos jurados electorales para esta segunda vuelta”, sostuvo en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv.

Aclaró que los recintos electorales y la cantidad de mesas de sufragio se mantendrán sin cambios.

Respecto a la organización de la votación del 19 de octubre, Ávila detalló que el TSE inició desde este lunes una nueva planificación operativa.

Mencionó entre los principales cambios, la simplificación del diseño de la papeleta electoral y la reducción del número de copias de las actas, debido a que en esta etapa solo participarán dos organizaciones políticas.

“Nos vamos a sentar a hacer una planificación porque muchas cosas han variado. Ya no tenemos una papeleta tan grande. Las copias de las actas ya no necesitan 12 copias, van a reducir bastante, solo son dos organizaciones políticas (…)”, comentó.

Subrayó que todo ese rediseño lo van a planificar y van a reenviar el presupuesto al Ejecutivo para los desembolsos correspondientes.

En los comicios del domingo último, el TSE puso en marcha el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), instrumento que permitió difundir los resultados preliminares de la elección.

“La palabra empeñada ha sido cumplida”, aseguró el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, respecto a la aplicación de ese instrumento de pronóstico, y añadió que no solo se logró llegar al 80 por ciento de los votos emitidos, sino que se rebasó los 90,92 puntos porcentuales.

El senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga irán a una segunda vuelta el 19 de octubre próximo tras ser los dos candidatos más votados de la primera vuelta.

Según el Sirepre, al 91,25 por ciento de avance de las actas computadas, Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), logró el primer lugar de los votos presidenciables con 32,08 unidades porcentuales, mientras que Quiroga, de Alianza Libre, se ubicó segundo con el 26,24 por ciento.