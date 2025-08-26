martes 26 agosto 2025
Tormenta local severa sorprende a Bayamo con inusual caída de granizos

Usuarios de redes sociales reportan la ocurrencia de una Tormenta Local Severa ayer tarde en el barrio El Almirante, en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, acompañada de caída de granizos de tamaño considerable, comentó en la red social Facebook, el meteorólogo matancero, Herny Delgado Manzor.

El Centro Nacional de Radares Meteorológicos del Instituto de Meteorología había alertado, a las 4:20 p.m., sobre la presencia de precipitaciones y tormentas muy fuertes en la provincia de Granma.

