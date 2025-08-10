Ratifica Cubasolar convocatoria a concurso nacional

La Habana.— La Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental (Cubasolar) reiteró en esta capital la convocatoria a su II Concurso Nacional sobre el uso de estas en el espacio local y comunitario.

Alois Arencibia Aruca, máster en ciencia y directivo de la agrupación, anunció que la participación en el certamen puede ser en las categorías de Municipios que muestran resultados ascendentes en la transición energética, a partir de la implementación de políticas, líneas estratégicas y programas.

También en sus Soluciones técnicas con al menos tres años de funcionamiento continuo, Educación especializada y Promoción y divulgación a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, agregó Arencibia Aruca en sus informaciones a la Agencia Cubana de Noticias.

Precisó que las proposiciones en ese sentido serán recibidas hasta el 19 de noviembre próximo, cuando Cubasolar arribará al aniversario 31 de su fundación; los resultados se darán a conocer el 2 de diciembre en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) y la premiación en su XVI Taller Internacional en 2026.

Los trabajos deben ser enviados a la Coordinación general del concurso: M. Sc. Alois Arencibia Aruca, Correos: arencibia@cubasolar.cu; aloisarencibia@gmail.com o a su dirección, Calle 20 No. 4111, e/ 41 y 47, Playa, La Habana. Teléfono: +53 7 2062062

En su llamamiento intervienen, además, el Movimiento de Afectados por Represas, la Asociación de Pedagogos de Cuba y la ACNU.