domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ratifica Cubasolar convocatoria a concurso nacional

Picture of ACN
ACN

La Habana.— La Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental (Cubasolar) reiteró en esta capital la convocatoria a su II Concurso Nacional sobre el uso de estas en el espacio local y comunitario.

   Alois Arencibia Aruca, máster en ciencia y directivo de la agrupación, anunció que la participación en el certamen puede ser en las categorías de Municipios que muestran resultados ascendentes en la transición energética, a partir de la implementación de políticas, líneas estratégicas y programas.

   También en sus Soluciones técnicas con al menos tres años de funcionamiento continuo, Educación especializada y Promoción y divulgación a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, agregó Arencibia Aruca en sus informaciones a la Agencia Cubana de Noticias.  

   Precisó que las proposiciones en ese sentido serán recibidas hasta el 19 de noviembre próximo, cuando Cubasolar arribará al aniversario 31 de su fundación; los resultados se darán a conocer el 2 de diciembre en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) y la premiación en su XVI Taller Internacional en 2026.

   Los trabajos deben ser enviados a la Coordinación general del concurso: M. Sc. Alois Arencibia Aruca, Correos: arencibia@cubasolar.cu; aloisarencibia@gmail.com o a su dirección, Calle 20 No. 4111, e/ 41 y 47, Playa, La Habana. Teléfono: +53 7 2062062

   En su llamamiento intervienen, además, el Movimiento de Afectados por Represas, la Asociación de Pedagogos de Cuba y la ACNU.

Destacadas
Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…