Evacuados 180 reclusos por incendio forestal en prisión de Colorado

Washington.— Al menos 180 reclusos fueron evacuados hoy de una prisión de Colorado, oeste de Estados Unidos, en medio del avance de un incendio forestal que quemó más de 37 mil 231 hectáreas.

Los reclusos fueron trasladados a otras instalaciones seguras fuera de la zona afectada por el siniestro, según informó la agencia en un comunicado de prensa. A la noche de este sábado, el incendio ya era el sexto más grande en Colorado desde 2001.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, autorizó el miércoles el despliegue de la Guardia Nacional de Colorado para apoyar las labores de contención del Elk Fire y del Lee Fire en el condado de Rio Blanco, al sureste y suroeste de Meeker.

Las condiciones extremas, incluida la baja humedad, han obstaculizado el progreso en los esfuerzos de contención del siniestro.

Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios, las llamas están sofocadas en apenas un seis por ciento.