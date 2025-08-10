domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Evacuados 180 reclusos por incendio forestal en prisión de Colorado

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Washington.— Al menos 180 reclusos fueron evacuados hoy de una prisión de Colorado, oeste de Estados Unidos, en medio del avance de un incendio forestal que quemó más de 37 mil 231 hectáreas.

Los reclusos fueron trasladados a otras instalaciones seguras fuera de la zona afectada por el siniestro, según informó la agencia en un comunicado de prensa. A la noche de este sábado, el incendio ya era el sexto más grande en Colorado desde 2001.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, autorizó el miércoles el despliegue de la Guardia Nacional de Colorado para apoyar las labores de contención del Elk Fire y del Lee Fire en el condado de Rio Blanco, al sureste y suroeste de Meeker.

Las condiciones extremas, incluida la baja humedad, han obstaculizado el progreso en los esfuerzos de contención del siniestro.

Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios, las llamas están sofocadas en apenas un seis por ciento.

Destacadas
Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…