domingo 10 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Compañía cubana Acosta Danza celebrará sus 10 años sobre el escenario

Picture of Cuba Si
Cuba Si

La compañía cubana Acosta Danza celebrará una década de fundada con una serie de presentaciones en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, oportunidad para no perderse y que agradecen hoy los admiradores del joven formato.

Bajo la guía del virtuoso bailarín Carlos Acosta, uno de los grandes talentos de la danza en el país, la agrupación subirá al escenario los días 5, 6 y 7 de septiembre.

Desde su fundación, en 2015, Acosta Danza cumple una intensa agenda de espectáculos a lo largo del orbe y combina lo clásico con lo contemporáneo, fusionados con elementos de la danza cubana.

Diversos reconocimientos avalan estos 10 años de quehacer artístico, entre ellos el Premio Nacional de Danza (2024) de Reino Unido como Mejor Compañía de Mediano Formato.

En La Habana, el multipremiado bailarín lleva con pasión este proyecto, además de sus compromisos internacionales como una de las grandes figuras del arte en puntas.

Dueño de un impecable desempeño que hacen únicos sus movimientos, Acosta ostenta la Medalla de Oro del Prix de Lausanne(1990), el Frédéric Chopin(1990), otorgado por la Corporación Artística Polaca, el Premio de Danza de la Fundación Princesa Grace (1995), el Laurence Olivier (2006), el Premio Nacional de Danza (2011) y el Lifetime Achievement 2023 de Lausanne, Suiza.
 

Destacadas
Salas de Televisión en San Luis con opciones de verano en las montañas
Hanoi estrena moderno y multifuncional Centro de Prensa
Cultivar en patios y parcelas de la ciudad: una respuesta a la escasez de alimentos
Corresponder a la grandeza de las madres cubanas
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…