viernes 22 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Oro y bronce para Cuba en triple salto

Picture of JIT
JIT
La Actualidad del Deporte Cubano. Es un sitio web informativo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación‏‎ INDER el cual lo mantiene actualizado con el acontecer deportivo nacional e internacional.

A la capital paraguaya llegó con una mejor marca de 13.44 m. En su primer salto le sobrepasó hasta dejarla en 13.47 m; en la tercera ronda la amplió hasta 13.96 m, muy cerca de una barrera añorada para muchísimas saltadores de 19 años.

«Siempre pensé en mejorar mi marca, pero nunca pensé en tanto. Mis entrenadores siempre decían que yo podía, pero ni yo misma me lo creía», confesó la campeona.

«Ahora empujé mucho más y tuve una mejor carrera de impulso», agregó la cubana antes de recordar a sus vecinos de Alamar, «unos de mis mayores apoyos para seguir buscando éxitos».

En una especialidad de tanta historia para Cuba, la Isla se llevó además la medalla de bronce, gracias a los 13.43 m de Ariday Girón, con el agregado de remontar en la última ronda de saltos.

Destacadas
Oro y bronce para Cuba en triple salto
Entregan sello 25 aniversario de la Comisión de Atención a Atletas  (+Video)
Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, un llamado a la acción
Nota Informativa

Nota Informativa

22 mayo, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…