Oro y bronce para Cuba en triple salto

A la capital paraguaya llegó con una mejor marca de 13.44 m. En su primer salto le sobrepasó hasta dejarla en 13.47 m; en la tercera ronda la amplió hasta 13.96 m, muy cerca de una barrera añorada para muchísimas saltadores de 19 años.

«Siempre pensé en mejorar mi marca, pero nunca pensé en tanto. Mis entrenadores siempre decían que yo podía, pero ni yo misma me lo creía», confesó la campeona.

«Ahora empujé mucho más y tuve una mejor carrera de impulso», agregó la cubana antes de recordar a sus vecinos de Alamar, «unos de mis mayores apoyos para seguir buscando éxitos».

En una especialidad de tanta historia para Cuba, la Isla se llevó además la medalla de bronce, gracias a los 13.43 m de Ariday Girón, con el agregado de remontar en la última ronda de saltos.