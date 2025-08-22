Sobrepasa 14 millones de dólares campaña de apoyo a Cuba en Vietnam

Hanoi, 22 ago.— A nueve días de su lanzamiento aquí, la campaña de apoyo a Cuba liderada por la Cruz Roja de Vietnam sobrepasó hoy los 14 millones de dólares recaudados.

Hasta las 11:00 (hora local) de este viernes la organización social humanitaria recibió alrededor de un millón 820 mil aportes de personas e instituciones por un monto total de 3601,1 mil millones de dongs (poco más de 14 millones 60 mil dólares).

Esto no es solo una muestra de los sentimientos del pueblo vietnamita hacia el cubano, sino también «un símbolo vívido de la especial amistad que existe entre Vietnam y Cuba en los últimos 65 años», señaló la propia entidad en su página de Facebook.

Desde los días más difíciles nuestras dos naciones están hombro con hombre compartiendo lo que tienen, y hoy millones de corazones vietnamitas continúan escribiendo esta hermosa historia de unidad, añadió.

La campaña de apoyo al pueblo cubano fue puesta en marcha por la Cruz Roja de Vietnam el 13 de agosto, en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En la ceremonia de lanzamiento el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre los pueblos vietnamita y cubano.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta –remarcó- es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”.

La meta inicial de la campaña era recaudar 65 mil millones de dongs y la misma se cumplió en apenas 30 horas, lo que al decir del presidente a.i. de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, constituyó una clara demostración de la especial solidaridad, lealtad y firmeza del pueblo vietnamita hacia el pueblo cubano.