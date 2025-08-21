Oro para cubana Yinnolis en canotaje de Asunción 2025 

La Habana.— La canoísta cubana Yinnolis Franchesca López ganó la víspera la medalla de oro en la primera jornada del canotaje de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con tiempo de 49.79 segundos en la monoplaza (C-1) a 200 metros.

Con escenario en la bahía de esa ciudad paraguaya, Yinnolis domino la final desde la arrancada, escoltada por las canoas de Canadá (50.07) y Brasil (50.67), dueñas de la plata y el bronce, respectivamente.

Ayer tarde también compitió María Claudia Álvarez, quien terminó en el cuarto lugar del kayac monoplaza (K-1) a 200 metros, con crono de 47.10 segundos.

En la jornada de la mañana tuvieron accionar también por Cuba, el kayacísta Julio César Suárez y el canoísta Elvis Bárbaro Reyes, quienes concluyeron en los lugares cuarto y quinto de las monoplazas (K-1 y C-1) a mil metros, en las primeras finales de este deporte.

Suárez finalizó cuarto con tiempo de 3:57.82 minutos, mientras que Reyes entró quinto a la linea de meta con crono de 4:28.48 minutos.

Hoy continuarán las acciones por la mayor de las Antillas en el K-1 a 500 metros femenino, el C-1 a 500 metros (f), el K-1 a 500 metros masculino, y el C-1 a 500 metros (m), está última modalidad en final directa.

Destacar que Yinnolis pudiera conseguir su segunda medalla, ya que competirá en el C-1 a 500 metros, distancia en la que también aparece entre las grandes favoritas.