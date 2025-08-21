jueves 21 agosto 2025
Oro para cubana Yinnolis en canotaje de Asunción 2025 

La Habana.— La canoísta cubana Yinnolis Franchesca López ganó la víspera la medalla de oro en la primera jornada del canotaje de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con tiempo de 49.79 segundos en la monoplaza (C-1) a 200 metros.

Con escenario en la bahía de esa ciudad paraguaya, Yinnolis domino la final desde la arrancada, escoltada por las canoas de Canadá (50.07) y Brasil (50.67), dueñas de la plata y el bronce, respectivamente.

Ayer tarde también compitió María Claudia Álvarez, quien terminó en el cuarto lugar del kayac monoplaza (K-1) a 200 metros, con crono de 47.10 segundos.

En la jornada de la mañana tuvieron accionar también por Cuba, el kayacísta Julio César Suárez y el canoísta Elvis Bárbaro Reyes, quienes concluyeron en los lugares cuarto y quinto de las monoplazas (K-1 y C-1) a mil metros, en las primeras finales de este deporte.

Suárez finalizó cuarto con tiempo de 3:57.82 minutos, mientras que Reyes entró quinto a la linea de meta con crono de 4:28.48 minutos.

Hoy continuarán las acciones por la mayor de las Antillas en el K-1 a 500 metros femenino, el C-1 a 500 metros (f), el K-1 a 500 metros masculino, y el C-1 a 500 metros (m), está última modalidad en final directa.

Destacar que Yinnolis pudiera conseguir su segunda medalla, ya que competirá en el C-1 a 500 metros, distancia en la que también aparece entre las grandes favoritas.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…