Oro de Echazabal y discretas actuaciones hoy en atletismo

La Habana.— La cubana Jocelyn Echazabal se colgó este miércoles la medalla de oro en los 100 metros con vallas, coronándose como la principal figura de la delegación antillana en una tercera jornada de atletismo de los II Juegos Panamericanos Júnior que dejó otros resultados discretos para Cuba.

Echazabal, la gran favorita tras imponer récord de los Juegos en semifinales (12.95), confirmó su poderío en la final al cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 13.29 segundos, superando a la barbadense Maya Rollins (13.51) y a la brasileña Lays Silva (13.60).

La atleta de 20 años, que compitió desde el carril cuatro, entregó a Cuba su primer título en las carreras sobre la pista del Parque Olímpico de Paraguay.

En los 400 metros con vallas, las cubanas Lillet Cabrera y Betsi Casanova culminaron en la quinta y octava posición, respectivamente.

Cabrera, con un tiempo de 1:00.15, fue la mejor ubicada de la representación antillana en una prueba que fue ganada por la mexicana Antonia Sánchez con nuevo récord de los Juegos (55.91).

Por su parte, en el lanzamiento del martillo masculino, Leonel González finalizó en undécimo lugar con una mejor marca de 51.77 metros, en una competencia dominada por el argentino Tomás Olivera, quien también estableció un nuevo récord panamericano júnior (70.61m).

La prueba combinada femenina, el heptatlón, tuvo un desarrollo complejo para las representantes cubanas.

Katherine Madrazo se ubicó en la séptima posición con cuatro mil 395 puntos tras seis eventos, luego de sufrir una descalificación (DQ) en los 200 metros planos por invasión de calle.

Su compatriota, Roxana Quesada, abandonó la competencia ayer (DNF) tras no lograr altura válida en el salto alto.

El atletismo cubano ha sido uno de los puntales de la delegación en estos Juegos gracias a los títulos cosechados por Echazabal; el decatleta Josmi Sánchez; el saltador Aniel Molina, y Alejandra Mesa, quien reinó este lunes en el lanzamiento del disco.

A estas cuatro coronas se suman las platas del jabalinista Leykel Cabrera, de la multifuncional Rosmeybi Quesada en el salto largo y de la posta de 4×400 mixta, más el bronce de la jabalinista Claudia Guerrero.

Gracias a estos desempeños, Cuba se mantiene en la cima del medallero general del conocido como el Deporte Rey, por delante de Canadá (4- 3-1) y Colombia (4-3-0).

Cuba logró nueve títulos, seis platas y tres bronces en la edición de los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali Valle 2021, para colocarse en el segundo escaño del Atletismo, superada por Brasil ( 10, 12, 8).