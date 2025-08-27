miércoles 27 agosto 2025
Etecsa ejecutará trabajos técnicos en la red móvil el próximo 29 de agosto

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

El próximo 29 de agosto, en el horario comprendido entre las 00:00 y 06:00 horas, se ejecutará un cambio tecnológico en la plataforma que hospeda al 67% del total de los servicios móviles del país, como parte de la estrategia de modernización tecnológica para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones puesta en marcha en el último periodo.

Durante estos trabajos técnicos, tendrán afectación del servicio las líneas móviles con numeraciones que inicien por 500, 501, 502, 503, 504, 509, 51, 52, 55, 56, 58, 59 y 62.

Esta renovación tecnológica permitirá responder a solicitudes de clientes de estas numeraciones, tales como:

  • Cambios de líneas móviles en caso de pérdida o deterioro, siempre y cuando exista la disponibilidad de las tarjetas SIM en las oficinas comerciales.
  • Cambios de número o de titularidad de servicio.
  • Gestión de servicios suplementarios como desvío, transferencia de llamadas, llamadas en espera y buzón de voz, entre otros.

Además, esta modernización tecnológica incidirá en usuarios de la telefonía fija alternativa (TFA), que están siendo contactados directamente por especialistas de la red comercial de Etecsa.

Etecsa agradece la comprensión y solicita a los clientes que se mantengan informados mediante los perfiles institucionales de la empresa en las redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu, y por los medios de comunicación social, a través de los cuales se ofrecerá más información.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…