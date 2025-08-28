Epidemias amenazan la vida de los niños en Gaza

Ramala, 28 ago.— Más de 500 mil niños menores de cinco años están hoy amenazados por epidemias en la Franja de Gaza como resultado de la agresión israelí, advirtió el Ministerio de Salud del territorio.

En declaraciones a la agencia de noticias Safa, Ayman Abu Rahma, director del departamento de medicina preventiva de esa cartera, explicó que los renovados ataques castrenses provocaron un aumento significativo en la propagación de enfermedades infecciosas debido a los desplazamientos repetidos y al colapso total del sistema de salud.

Cualquier nueva ola de desplazamientos exacerbará el desastre sanitario en la Franja, en medio del creciente hacinamiento en refugios y campamentos, lo cual eleva la probabilidad de enfermedades y brotes epidémicos, recalcó.

Abu Rahma señaló que los niños y los ancianos son los grupos más vulnerables a esa problemática.

Denunció las difíciles condiciones de vida en los campamentos por la falta de agua potable, de alimentos básicos y de servicios sanitarios, lo cual contribuyó a la rápida propagación de enfermedades.

Al respecto, destacó el aumento de las diarreas severas, que provocaron numerosas hospitalizaciones, pese a la grave escasez de medicamentos y productos esenciales en los centros de salud.

Ante esa situación, el especialista llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes para apoyar al sector de la salud en Gaza, en particular en las áreas de diagnóstico temprano y prestación de atención sanitaria básica a las personas desplazadas.

Por su parte, Ahmed Al-Farra, director del Departamento de Pediatría y Maternidad del Complejo Médico Nasser, afirmó que el mundo “debería avergonzarse de la hambruna que padece la población de la Franja de Gaza”.

En declaraciones a la prensa, Al-Farra lamentó el aumento de las enfermedades crónicas debido a la falta de alimentos.

Reveló que unos cinco mil pacientes crónicos se enfrentan a desequilibrios crecientes de azúcar en sangre debido a la desnutrición y señaló que el crecimiento infantil se ve amenazado por el mismo motivo.