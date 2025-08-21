jueves 21 agosto 2025
En la interconectividad el futuro es ahora, coinciden expertos

Picture of ACN
ACN

Varadero.— Expertos de varios países de la región participantes en el XXI Foro de Gobernanza de Internet del Caribe (CIGF) coincidieron en que en la interconectividad el futuro es ahora, por las urgencias de la integración en estos temas.

En la sala de convenciones del hotel Meliá Internacional Varadero participan alrededor de un centenar de delegados de la mayoría de las naciones de la zona geográfica, de manera presencial y virtual, quienes reafirmaron la necesidad de la integración orgánica y la soberanía digital.

El tema de la resiliencia cibernética atrapó la atención en esta primera jornada y Tracy F. Hackshaw, director de la empresa POST de la Unión Postal Universal, expuso su enfoque en la logística del comercio electrónico y resaltó que el reto actual se encamina a trazar marcos regionales que garanticen las oportunidades de manera responsable.

Sobre la soberanía digital y enfoques innovadores y nobles disertó el especialista, mientras que de la Gobernanza de datos para uso regional y resolución de problemas, fomentar la generación de datos regionales e identificar y priorizar fuentes de datos virtuales , intervinieron Abdullah Ali y Kevin Baboolal.

La región caribeña cuenta con un repositorio regulador disponible y con libre acceso en el cual se pueden consultar diferentes temas de la Gobernanza digital.

Fuentes consultadas en la red de redes explican que la resiliencia en el ciberespacio es la capacidad de resistir los golpes del mundo digital y salir fortalecido, ya sea como individuo, empresa o nación.

Hoy es el concepto de seguridad más moderno y completo y sobre ese aspecto debaten en el evento, el más antiguo de su tipo del Caribe y el mundo (data de 2005).

Presentes en el importante foro convocado por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe y con apoyo del gobierno de Cuba, Ernesto Rodríguez Hernández, primer viceministro del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), Cleveland Thomas representante del área del Caribe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros directivos cubanos y de la región.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…