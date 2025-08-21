En la interconectividad el futuro es ahora, coinciden expertos

Varadero.— Expertos de varios países de la región participantes en el XXI Foro de Gobernanza de Internet del Caribe (CIGF) coincidieron en que en la interconectividad el futuro es ahora, por las urgencias de la integración en estos temas.

En la sala de convenciones del hotel Meliá Internacional Varadero participan alrededor de un centenar de delegados de la mayoría de las naciones de la zona geográfica, de manera presencial y virtual, quienes reafirmaron la necesidad de la integración orgánica y la soberanía digital.

El tema de la resiliencia cibernética atrapó la atención en esta primera jornada y Tracy F. Hackshaw, director de la empresa POST de la Unión Postal Universal, expuso su enfoque en la logística del comercio electrónico y resaltó que el reto actual se encamina a trazar marcos regionales que garanticen las oportunidades de manera responsable.

Sobre la soberanía digital y enfoques innovadores y nobles disertó el especialista, mientras que de la Gobernanza de datos para uso regional y resolución de problemas, fomentar la generación de datos regionales e identificar y priorizar fuentes de datos virtuales , intervinieron Abdullah Ali y Kevin Baboolal.

La región caribeña cuenta con un repositorio regulador disponible y con libre acceso en el cual se pueden consultar diferentes temas de la Gobernanza digital.

Fuentes consultadas en la red de redes explican que la resiliencia en el ciberespacio es la capacidad de resistir los golpes del mundo digital y salir fortalecido, ya sea como individuo, empresa o nación.

Hoy es el concepto de seguridad más moderno y completo y sobre ese aspecto debaten en el evento, el más antiguo de su tipo del Caribe y el mundo (data de 2005).

Presentes en el importante foro convocado por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe y con apoyo del gobierno de Cuba, Ernesto Rodríguez Hernández, primer viceministro del Ministerio de Comunicaciones (Mincom), Cleveland Thomas representante del área del Caribe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros directivos cubanos y de la región.