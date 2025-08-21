Convocan en Cuba a XVI Festitaller Internacional de Títeres

Matanzas, Cuba.— La provincia de Matanzas convoca a todos los artistas del país vinculados con el mundo de los títeres a participar en el XVI Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim), a celebrarse del 18 al 23 de marzo de 2026.

De acuerdo a información ofrecida por los organizadores del certamen, el mismo se dedicará de manera especial a los 70 años del emblemático personaje Pelusín del Monte y desde ya llama a las agrupaciones teatrales profesionales, nacionales y extranjeras, con propuestas de teatro de títeres para niños, niñas, jóvenes y adultos, a presentar sus solicitudes de participación.

Los aspirantes a incluirse en el programa de Festitim tendrán hasta el venidero 30 de noviembre para presentar su obras, las cuales pueden enviarse tanto a la dirección del Centro Cultural Pelusín del Monte, en Calle Ayuntamiento No 8313, Matanzas 40100, como por el correo electrónico lasestaciones94@gmail.com.

Según el Premio Nacional de Teatro 2020, Rubén Darío Salazar, Festitim 2026 centrará un grupo de actividades y entregará por única vez el Premio Pelusín del Monte al mejor espectáculo de la muestra escénica que promocione los valores autóctonos de cualquier país o los valores humanos y sociales, comunes a todos y todas.

El artista puntualizó que se dará a conocer, además, el Concurso de Dramaturgia Un retablo para los héroes tradicionales, donde los autores podrán escribir textos no solo sobre Pelusín del Monte, Títere Nacional de Cuba, sino además sobre los exponentes de otros países participantes.

Salazar agregó que el evento insistirá en la apreciación y cuidado de las identidades culturales del teatro de títeres en cada país, y exhibirá también la diversidad que somos, sin necesidad de homogeneizar o menospreciar el patrimonio y la soberanía.