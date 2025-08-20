miércoles 20 agosto 2025
Cancelan sello por aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas

La Habana.— La vice primera ministra cubana Inés María Chapman, presidió en esta capital la cancelación de un sello postal conmemorativo en homenaje al aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Al acto asistieron además Teresa Amarelle, secretaria general de la FMC; Alpidio Alonso, ministro de Cultura; Yisell Obregón, subdirectora de la Dirección Económica del Grupo Empresarial Correos de Cuba; y Luigi Dinza Hidalgo, representante de filatelia de Correos de Cuba.

Previo a la ceremonia en la sede habanera de la organización, se destacaron sus valores para la sociedad cubana durante estás más de seis décadas representantes de la organización femenina los valores de la FMC, su papel como puente entre las federadas y el hogar, las comunidades y los centros de trabajo.

Ratificamos el valor de contar con una organización femenina; la FMC fue y sigue siendo la fuerza transformadora de la igualdad, un faro de lucha y empoderamiento para generaciones de cubanas, añadió el comunicado leído en el acto.

Constituida el 23 de agosto de 1960, la FMC fue fundada por la Heroína de Cuba Vilma Espín Guillois, como una organización social cuyo objetivo principal es la lucha en defensa de los derechos de las mujeres y su participación en igualdad de condiciones que el hombre en todas las esferas de la vida económica, política y social del país.

