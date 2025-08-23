Cuba apuesta por opciones diferentes para el verano

La Habana.— El primer ministro cubano, Manuel Marrero, visitó el recinto ferial Pabexpo, en esta capital, escenario de una exitosa experiencia recreativa para la actual temporada de verano.

El proyecto, organizado por el Grupo Empresarial Palco para el mes de agosto, demuestra cuanto se puede lograr cuando primanla iniciativa y la voluntad de hacer cosas diferentes.

«En medio de las complejidades actuales este festival de verano es un ejemplo positivo de integración de todos los actores económicos en pos del disfrute del pueblo», señaló Marrero mediante la red social X.

Asimismo agregó que por su aceptación las autoridades pertinentes han decidido repetirlo en diciembre y en próximas etapas, llevándolo además hacia otras provincias de la isla.