sábado 23 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba apuesta por opciones diferentes para el verano

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana.— El primer ministro cubano, Manuel Marrero, visitó el recinto ferial Pabexpo, en esta capital, escenario de una exitosa experiencia recreativa para la actual temporada de verano.

El proyecto, organizado por el Grupo Empresarial Palco para el mes de agosto, demuestra cuanto se puede lograr cuando primanla iniciativa y la voluntad de hacer cosas diferentes.

«En medio de las complejidades actuales este festival de verano es un ejemplo positivo de integración de todos los actores económicos en pos del disfrute del pueblo», señaló Marrero mediante la red social X.

Asimismo agregó que por su aceptación las autoridades pertinentes han decidido repetirlo en diciembre y en próximas etapas, llevándolo además hacia otras provincias de la isla.

Destacadas
Científicos argentinos utilizan Inteligencia Artificial para detección de cáncer de mama
De la crisis a la oportunidad
Feria nacional arte para papá, invitación para el merecido homenaje
Hoy y mañana, ejercicio Meteoro 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…