Cuba anuncia equipo para Panamericano U15 de béisbol

La Habana.— Cuba presentó su selección sub 15 de béisbol para el Campeonato Panamericano de la categoría en Santo Domingo, República Dominicana, del 6 al 11 de septiembre, con la presencia de seis países.

El evento corresponde a la Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE), que reunirá a Cuba, Bahamas, Curazao, Islas Vírgenes-USA, Puerto Rico y los anfitriones dominicanos, todos en busca del único cupo disponible para la próxima Copa del Mundo.

La nómina cubana incluye a los receptores José Yunior Muñiz Tuñón, Alexander Rodríguez Báez y Jhonatan Hernández Sosa. Como jugadores de cuadro destacan Miguel Alejandro Chirino Fernández, Johan Manuell Acosta Trujillo y Javier Rolando Roque Vélez, entre otros.

Los jardineros serán Cristian Alejandro Aguilera García, Cristopher García Muñoz, José Alejandro Jiménez Jiménez y Alejandro Infante Campos.

El cuerpo de lanzadores lo integran Carlos Gabriel Sarduy Pedroso, Marlon Rubalcaba Rodríguez, Pedro de Jesús Castillo Juan, Yanier Moya Morales, Lekian Acosta Silveiro, Joseph Lenier Arias González y Jorge Michel Tur Cuenca.

La selección será dirigida por Alexander Urquiola Hernández, asistido por Ernesto Sánchez Aguirre y Leonel Medina García.

Los entrenadores de pitcheo serán Iván González García y Fabbiani Argote Bereau, junto a Heriberto Corbea Bravo (delegado) y Eusebio Miguel Rojas Rodríguez (Gloria Deportiva).

Además de Santo Domingo, la Confederación Sudamericana de Béisbol (CONSUBE) celebrará su eliminatoria en Barquisimeto, Venezuela, entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre, con la participación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y el anfitrión Venezuela.

Por su parte, la Confederación Centro y Norteamérica de Béisbol (CONCEBE) acogerá un tercer torneo, aún con sede por definir, en el que competirán Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

Los tres torneos continentales, organizados por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), otorgarán un único boleto al ganador de cada zona para la venidera Copa del Mundo U15.