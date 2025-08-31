Un fallecido, saldo de accidente en autopista Habana- Pinar

Pinar del Río.— Un fallecido y dos lesionados es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en el kilómetro 120 de la autopista Habana- Pinar del Río.

Pasadas las 10 de la noche el chofer de una rastra de la Empresa de Transportación de Combustibles (Transcupet) perdió el control del vehículo y se volcó en la vía, según explicó el mayor Yoel Alberto Acosta Pozo, jefe de la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje.

Como consecuencia del siniestro perdió la vida Miguel Varela González, de 25 años de edad.

Los dos lesionados son atendidos en el hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, donde se activó el protocolo correspondiente para estos casos.

Ambos presentan traumas leves, sin peligro para sus vidas, de acuerdo con la doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública en Pinar del Río.

Acosta Pozo apuntó que se realizan las investigaciones correspondientes por los órganos de instrucción penal y posteriormente se determinará la causa del accidente.