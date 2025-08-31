lunes 01 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Un fallecido, saldo de accidente en autopista Habana- Pinar

Picture of ACN
ACN

Pinar del Río.— Un fallecido y dos lesionados es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la noche de este viernes en el kilómetro 120 de la autopista Habana- Pinar del Río.

Pasadas las 10 de la noche el chofer de una rastra de la Empresa de Transportación de Combustibles (Transcupet) perdió el control del vehículo y se volcó en la vía, según explicó el mayor Yoel Alberto Acosta Pozo, jefe de la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje.

Como consecuencia del siniestro perdió la vida Miguel Varela González, de 25 años de edad.

Los dos lesionados son atendidos en el hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, donde se activó el protocolo correspondiente para estos casos.

Ambos presentan traumas leves, sin peligro para sus vidas, de acuerdo con la doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública en Pinar del Río.

Acosta Pozo apuntó que se realizan las investigaciones correspondientes por los órganos de instrucción penal y posteriormente se determinará la causa del accidente.

Destacadas
Última Hora

Última Hora

31 agosto, 2025
Expo Caribe 2025, espacio para el desarrollo económico y la integración regional
Día Internacional de la Infancia: Un compromiso con el futuro
El alfabeto del juego 

El alfabeto del juego 

1 junio, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…