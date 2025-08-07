jueves 07 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Constitución de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC)

Picture of Margarita Piedra Cesar
Margarita Piedra Cesar
Editora Web

Entre los días 2 y 7 de agosto de 1925, en la ciudad de Camagüey, representantes de 128 organizaciones proletarias del país, crearon la Confederación Nacional Obrera de Cuba que a partir de ese momento, se convirtió en el principal vehículo conductor de los trabajadores en su lucha por mejorar sus condiciones económicas y sociales, además de constituir una magnífica escuela para la formación política del proletariado cubano.

Entre los principales estatutos de la Confederación figuraban, el que no podía pertenecer a ella ninguna organización gremial que mantuviera prejuicios de raza, nacionalidad o cualquier otro que tendiera a dividir a los trabajadores.

Al reseñar este hecho histórico hay que señalar que ya antes del Segundo Congreso Obrero, celebrado en febrero de 1925, se había pronunciado por el establecimiento de la jornada de ocho horas, seguros contra accidentes del trabajo y por medidas de protección a las mujeres y niños en los centros laborales.

La Confederación Nacional Obrera de Cuba no tuvo exenta de la represión y el odio del régimen oprobioso de Gerardo Machado, quien había tomado el poder tres meses antes de la creación de esa organización proletaria.

No fueron pocos los dirigentes y líderes sindicales asesinados a partir de entonces y entre los que figuraron el obrero ferroviario de origen norteamericano Thomas Graham, así como Baldomero Dumiénigo, Enrique Varona y Alfredo López, este último artífice junto a Rubén Martínez Villena de la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba.

En las diferentes batallas políticas y obreras libradas contra el dictador Gerardo Machado, fue protagónico el papel de la organización proletaria cubana, hasta que en agosto de 1933 y bajo la certera conducción de Martínez Villena y el Partido Comunista una huelga general derrocó a ese régimen dictatorial.

La actual CTC, fiel continuadora de aquella central sindical nacional y única, creada por Alfredo López y Rubén Martínez Villena, se erige como principal bastión obrero de la Revolución Cubana, ejemplo para América y el mundo.

Destacadas
Chilenos celebran retorno de estatua de Martí a parque de Santiago
Agradecen donativo de cubanos residentes en el exterior
Condecoran a hombres y mujeres con más de 20 años de labor ininterrumpida en el sector agropecuario(+Video)
Participan boxeadoras de Santiago en Playa Girón de 2025 (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…