Constitución de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC)

Entre los días 2 y 7 de agosto de 1925, en la ciudad de Camagüey, representantes de 128 organizaciones proletarias del país, crearon la Confederación Nacional Obrera de Cuba que a partir de ese momento, se convirtió en el principal vehículo conductor de los trabajadores en su lucha por mejorar sus condiciones económicas y sociales, además de constituir una magnífica escuela para la formación política del proletariado cubano.

Entre los principales estatutos de la Confederación figuraban, el que no podía pertenecer a ella ninguna organización gremial que mantuviera prejuicios de raza, nacionalidad o cualquier otro que tendiera a dividir a los trabajadores.

Al reseñar este hecho histórico hay que señalar que ya antes del Segundo Congreso Obrero, celebrado en febrero de 1925, se había pronunciado por el establecimiento de la jornada de ocho horas, seguros contra accidentes del trabajo y por medidas de protección a las mujeres y niños en los centros laborales.

La Confederación Nacional Obrera de Cuba no tuvo exenta de la represión y el odio del régimen oprobioso de Gerardo Machado, quien había tomado el poder tres meses antes de la creación de esa organización proletaria.

No fueron pocos los dirigentes y líderes sindicales asesinados a partir de entonces y entre los que figuraron el obrero ferroviario de origen norteamericano Thomas Graham, así como Baldomero Dumiénigo, Enrique Varona y Alfredo López, este último artífice junto a Rubén Martínez Villena de la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba.

En las diferentes batallas políticas y obreras libradas contra el dictador Gerardo Machado, fue protagónico el papel de la organización proletaria cubana, hasta que en agosto de 1933 y bajo la certera conducción de Martínez Villena y el Partido Comunista una huelga general derrocó a ese régimen dictatorial.

La actual CTC, fiel continuadora de aquella central sindical nacional y única, creada por Alfredo López y Rubén Martínez Villena, se erige como principal bastión obrero de la Revolución Cubana, ejemplo para América y el mundo.