Santiago amanece de patria: rechazo colectivo a la nueva agresión del imperio(+Fotos)

Santiago de Cuba amaneció hoy vestida de banderas, con el protagonismo de su pueblo indómito, creciendo desde las primeras horas en la Tribuna Antiimperialista.

Allí, la voz de los revolucionarios se alzó sin estridencias, pero con la gravedad de quien ha aprendido a reconocer el acecho.En el centro de la convocatoria, una denuncia firme: la nueva maniobra del gobierno de Estados Unidos para intentar mancillar la figura del líder cubano Raúl Castro Ruz.

No hubo discursos vacíos, sino rostros concretos. Niñas y niños tomados de la mano de sus familias, jóvenes de mirada encendida, y hombres y mujeres que ya peinan canas, todos reunidos en un mismo gesto de apoyo al General del Ejército, a los principios de la Revolución y a sus conquistas.

El bloqueo —hostil, recrudecido— suma ahora un cerco energético sobre la nación caribeña, otra medida del imperio para asfixiar el desarrollo comercial y financiero del pueblo cubano.

Pero en Santiago, este sábado, la respuesta no fue el lamento. Fue la memoria hecha presencia, y la dignidad convertida en multitud.