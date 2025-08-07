Chilenos celebran retorno de estatua de Martí a parque de Santiago

Santiago de Chile, 7 ago.— Tras varios meses de ausencia por un intento de robo, la estatua del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, está hoy de nuevo en el parque Portales del barrio Yungay, en la capital de Chile.

Para nosotros es de una extraordinaria importancia el retorno del Apóstol al lugar donde se encontraba desde 2017, dijo a Prensa Latina Roberto Cano, coordinador de solidaridad del Instituto Chileno Cubano de Cultura que lleva el nombre del prócer.

La estatua, de tamaño natural, fue creada en bronce por el escultor cubano José Ramón Villa Soberón y su ubicación en ese barrio emblemático de Santiago de Chile es un símbolo de amistad entre los dos pueblos.

En la base del monumento hay fragmentos del pensamiento del poeta y revolucionario, entre ellos el que dice “Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, en los montes, monte soy”.

También está la frase de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral quien, sin llegar a conocerlo personalmente, calificó a Martí como “el mejor hombre de nuestra raza”.

El 25 de febrero reciente, durante un apagón general que afectó a buena parte de la capital de Chile, desconocidos intentaron arrancar el monumento, pero fueron alejados por personas de escasos recursos presentes en el lugar.

Ellos mismos alertaron al vecindario y, a propósito de este hecho, Héctor Umaña, un amigo de Cuba, recordó aquella sentencia del héroe cubano: “Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”.

Roberto Cano señaló que luego de este frustrado intento, se comunicaron con Monumentos Nacionales, entidad a cargo de la instalación, que decidió retirarla temporalmente para garantizar su seguridad.

Luego de varias gestiones y con el apoyo de la concejala de la Municipalidad de Santiago, Dafne Concha, se consiguió la reinstalación del monumento en su sitio original, precisó a esta agencia Vivian Murúa, presidenta del Instituto Chileno Cubano de Cultura.

Los miembros de la solidaridad destacaron también las manifestaciones de alegría de muchas personas del barrio Yungay por el retorno de José Martí a un sitio histórico de la capital.