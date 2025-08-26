martes 26 agosto 2025
Comenzaron los procesos de matrículas en las universidades del país

Las universidades cubanas iniciaron esta semana sus procesos de matrículas correspondientes al curso 2025-2026 para los estudiantes de nuevo ingreso del curso diurno.

Aunque cada casa de altos estudios tiene autonomía para definir sus fechas, todas coinciden en esta semana para efectuar este ejercicio previo al inicio del periodo lectivo, el próximo 1ro. de septiembre.

Por otra parte, las matrículas para el curso por encuentros y a distancia comenzarán el 1ro. de septiembre, mientras que la docencia iniciará el día 6. 

Los estudiantes deberán presentar el carné de identidad vigente, tres fotos de tamaño 1×1, el original y la copia del título o certificado de notas correspondiente al nivel medio superior y, en el caso de los varones del curso diurno, la boleta de cumplimiento del Servicio Militar o Trabajo Socialmente Útil.

La Universidad de Ciencias Informáticas ha organizado, mediante ómnibus distribuidos en dos grupos, la movilización desde las diferentes provincias. Los de las provincias desde Guantánamo hasta Las Tunas saldrían el 3 de septiembre; en tanto los de Camagüey hasta Pinar del Río sería el 6 de septiembre.

Asimismo, las indicaciones para el regreso desde la Isla de la Juventud serán comunicadas oportunamente, y los estudiantes de La Habana deberán trasladarse por sus propios medios hacia la Universidad, y podrán ingresar a partir del sábado 6 de septiembre.

En esta última, la matrícula para el curso diurno se realizará del 8 al 12 de septiembre, y la del curso por encuentros del 2 al 5 del propio mes. 
