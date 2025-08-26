La generación solar fotovoltaica contribuye a que sea menos el déficit al mediodía

Los 25 parques solares fotovoltaicos sincronizados hasta el momento al Sistema Eléctrico Nacional, tienen al mediodía una participación importante en la generación, con más de 500 megawatts de potencia máxima, regularmente, comentó a Granma el ingeniero Mario Castillo Salas, director adjunto de la Unión Eléctrica.

Precisó que el aporte supera los 2 570 megawatts hora (MWh), lo que se considera un buen rendimiento, incluso mayor que lo estimado.

Los parques solares ahora mismo son muy importantes, pues permiten cubrir una mayor demanda de energía durante la media. Sin esta capacidad, las afectaciones serían mayores, afirmó Castillo Salas.

Sobre la experiencia de Ciego de Ávila, Lexter Arencibia Bacallao, director del despacho provincial de Carga en esa provincia, explicó que, en los meses de julio y lo que va de agosto, los parques solares fotovoltaicos instalados allí entregaron más de 16 500 MWh, cifra muy superior a igual periodo del año anterior.

La energía aportada por esas instalaciones significó dejar de consumir 4 290 toneladas de combustible, y no emitir a la atmósfera unas 140 000 toneladas de dióxido de carbono.

Dijo el especialista que, en estos momentos, se encuentran en construcción otro parque en Morón y uno en Majagua, los cuales deberán aportar, entre ambos, 26,8 megawatts de potencia.