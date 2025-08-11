Birán con aires de júbilo

La Habana.— Acciones de mantenimiento se han desarrollado en el conjunto histórico de Birán, de cara al venidero 13 de agosto, en el que los jóvenes serán protagonistas de las celebraciones por el aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, destaca Juventud Rebelde.

Alietty Castro Medina, directora de la instalación, dijo que como ya es tradición todo el pueblo del lugar que viera nacer al invicto Comandante en Jefe se ha volcado en diferentes actividades encaminadas a conmemorar la tan esperada jornada.

Se rehabilita de forma general, teniendo en cuenta el clima y la mayor parte de la construcción de madera, para conservar nuestras instalaciones de manera óptima», dijo la directiva, quien es un ejemplo de joven cuadro, afirma el diario.

Añadió que dentro de este se encuentra la parte de los bohíos de los emigrantes haitianos, la primera fuerza de trabajo al servicio de la finca; la valla de gallos, su cerca perimetral y el cambio de cubierta; así como la fachada de la segunda casa familiar, con el propósito de lograr un impacto en el entorno.

Yaliel Cobo Calvo, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, informó que el día 12 se estará celebrando desde este sitio el Día Internacional de la Juventud, con un grupo de actividades productivas y de impacto social que también se llevarán a cabo en todas las provincias.

«En vísperas del natalicio del Comandante y de la jornada que marcará el inicio de las acciones por su centenario en 2026, vamos a estar acá acampando un grupo de 250 jóvenes de diferentes partes de Cuba y también estaremos participando en las actividades que ha preparado Holguín por la fecha», concluyó.