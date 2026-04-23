Desde la ANAP en San Luis: «Mi Firma Por la Patria» (+Fotos)

La sede de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de San Luis, fue el escenario donde presidentes de cooperativas, trabajadores y cuadros de la organización , respaldaron con su firma la convocatoria realizada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz – Canel Bermúdez.

Con el firme objetivo, y compromiso que las organizaciones de Cuba y el mundo conozca la verdad de nuestra Patria y la disposición de su pueblo, de luchar por mantener la libertad que tanta sangre costó a lo largo de años de vde nuestra historia.

Con la más profunda convicción de que defendernos no es sólo un derecho, es también un honor y el deber supremo de cada cubano , tal y como se refrenda en nuestra Constitución, en los próximos días, hombres y mujeres que hacen producir la tierra sanluisera también desde sus unidades se sumarán al movimiento: Mi firma por la Patria.

Con sus rúbricas reafirmarán la irrenunciable vocación de paz, esencia de nuestra nación.