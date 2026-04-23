jueves 23 abril 2026
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Desde la ANAP en San Luis: «Mi Firma Por la Patria» (+Fotos)

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

La sede de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de San Luis, fue el escenario donde presidentes de cooperativas, trabajadores y cuadros de la organización , respaldaron con su firma la convocatoria realizada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz – Canel Bermúdez.

Con el firme objetivo, y compromiso que las organizaciones de Cuba y el mundo conozca la verdad de nuestra Patria y la disposición de su pueblo, de luchar por mantener la libertad que tanta sangre costó a lo largo de años de vde nuestra historia.

Con la más profunda convicción de que defendernos no es sólo un derecho, es también un honor y el deber supremo de cada cubano , tal y como se refrenda en nuestra Constitución, en los próximos días, hombres y mujeres que hacen producir la tierra sanluisera también desde sus unidades se sumarán al movimiento: Mi firma por la Patria.

Con sus rúbricas reafirmarán la irrenunciable vocación de paz, esencia de nuestra nación.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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