Fallece mujer por impacto de rayo en Colón, en Matanzas

La Habana.— Una mujer de 42 años falleció tras recibir una descarga eléctrica causada por la caída de un rayo mientras realizaba labores agrícolas. informó Cubadebate.

El suceso ocurrió la tarde del viernes último cerca de la comunidad de La Luisa, en el municipio de Colón, según informó en redes sociales el Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres (CGRRD).

“Lamentamos la pérdida de una vida en este trágico suceso”, escribió la fuente.

El pasado domingo tres menores de edad fallecieron y uno resultó herido tras una descarga eléctrica en el municipio villaclareño de Manicaragua.

La mayor estación con mayor incidencia de descargas eléctricas es el verano debido a condiciones meteorológicas específicas. El calor intenso genera un fuerte calentamiento de la superficie terrestre, lo que produce corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo.

Estas corrientes, al chocar con capas de aire frío en altura, forman nubes de tormenta (cumulonimbos) donde ocurre la fricción entre partículas de hielo y agua.

Este proceso separa cargas eléctricas positivas y negativas, creando la diferencia de potencial necesaria para que se produzcan rayos.

