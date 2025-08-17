Aumentan preciosos números de campaña de apoyo a Cuba en Vietnam

Hanoi, 17 ago.— “Los preciosos números de la campaña de apoyo a Cuba continúan aumentando por hora”, destacó hoy aquí la Cruz Roja de Vietnam al dar a conocer que ya se recaudaron más de 11 millones de dólares.

En un post publicado en Facebook la organización social humanitaria, que lidera la iniciativa, precisó que hasta las 08:00 (hora local) de este domingo se recibieron un millón 480 mil aportes por un monto total de 291 mil 800 millones de dongs (alrededor de 11 millones 223 mil dólares).

El texto agradece a la comunidad que está escribiendo este viaje altruista sin fronteras y enfatiza que “cada corazón enviado de vuelta es otro latido para extender la unidad Vietnam-Cuba”.

La campaña de apoyo al pueblo cubano fue puesta en marcha el miércoles último en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, y se extenderá hasta el próximo 16 de octubre.

En la ceremonia de lanzamiento el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad entre los pueblos vietnamita y cubano.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”, remarcó.

La meta inicial de la campaña era recaudar 65 mil millones de dongs (más de dos millones 470 mil dólares) y la misma se cumplió en apenas 30 horas, lo que al decir del presidente a.i. de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, fue una clara demostración de la especial solidaridad, lealtad y firmeza del pueblo vietnamita hacia el pueblo cubano.

En un mensaje hecho público a través del servicio nacional multiplataforma de mensajería instantánea Zalo, Hai Anh remarcó que “esos nobles gestos no tienen solo valor material, sino también irradian valor espiritual, contribuyendo a fomentar el símbolo inmortal de la solidaridad Vietnam-Cuba en todas las circunstancias”.