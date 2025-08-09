sábado 09 agosto 2025
Apuesta Cuba por la cooperación en la transición energética

Picture of ACN
ACN

La Habana.— La voluntad de Cuba de colaborar con entidades internacionales para impulsar la transición energética en el país fue expuesta en un taller auspiciado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Alianza Solar Internacional (ISA).

En el encuentro, Jesús Abad Vigoa, viceministro primero del Minem, señaló que en medio de un escenario complejo provocado principalmente por la política hostil de Estados Unidos contra Cuba, es prioridad garantizar este eje estratégico en correspondencia con los objetivos de desarrollo sostenible trazados en el país.

Abad Vigoa expresó que una de las metas para el territorio nacional es incrementar la energía que se genera proveniente de fuentes renovables, por lo que se impone la búsqueda de nuevas iniciativas que potencien el proceso.

Destacó que la relación con la ISA ha permitido identificar importantes oportunidades para ampliar la preparación en el campo e impulsar el desarrollo de la nación en las diferentes esferas.

Ashish Kanna, director general de la ISA, manifestó que los diferentes talleres de capacitación sobre transición energética que realiza Cuba, es muestra de los avances que tienen en la materia y que les permitirá implementar esta estrategia en más sectores socioeconómicos.

Puntualizó además que uno de los objetivos de la visita a la Isla es que se establezcan conexiones entre empresas cubanas y extranjeras que promuevan nuevas formas de generar electricidad sin afectar el medio ambiente.

Rosell Guerra Campaña, director de Energía Renovable del Minem, subrayó la influencia de la ISA en la preparación de los especialistas cubanos y en la ejecución de varias acciones mediante recursos donados por la organización.

Guerra Campaña enfatizó también que el país tiene que lograr la recuperación energética mediante mecanismos seguros y sostenibles que suplan las necesidades de la población y que aseguren un equilibrio en ese renglón.

La Alianza Solar Internacional está integrada por más de 100 estados, entre ellos la mayor de las Antillas, y tiene como propósito fundamental promover el empleo eficiente de la energía solar.

Participaron en el encuentro otros miembros de la ISA, del Minem, del Ministerio de Economía y Planificación, además de representantes de diferentes instituciones.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…