Comienza la travesía: Ana Laura abrirá la ruta cubana en Asunción

La Habana.— Antes del estruendo de las luces y las danzas de la Ceremonia de Inauguración, una silueta cubana surcará el agua con un par de remos cortos: Ana Laura Jiménez será la primera en competir por la Isla en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Con apenas 22 años, esta remera holguinera ha convertido el lago en una extensión de su voluntad.

Dejó de mirar las embarcaciones desde la orilla de la bahía de Nipe para convertirse en campeona nacional escolar y joya de la EIDE provincial, hasta coronarse luego en eventos centroamericanos y continentales, su nombre ya figura entre las promesas firmes del deporte cubano.

Este sábado, a primera hora de la mañana, la bahía de Asunción recibirá su primera zancada de gloria cuando compita en las clasificatorias del single scull femenino (1x).

Si logra avanzar se convertirá en la principal candidata de la delegación antillana para subir al podio el domingo, jornada inaugural para las finales del remo.

No sería la primera vez que Ana Laura sorprenda: en Cuemanco 2022 conquistó el oro en el cuatro par; en San Salvador 2023 sumó otra dorada, dos platas y un bronce continental, y en Santiago de Chile remó hasta el podio mixto de los Panamericanos absolutos, su pulso sabe de finales cerradas, su temple, de aguas exigentes.

Mientras la ciudad paraguaya se alista para el acto inaugural de mañana sábado, Cuba ya vibra con sus atletas listos para competir.

El debut de Ana Laura marcará el inicio competitivo para la Isla, y con su remo como estandarte se podrá comenzar a escribir la historia de esta cita continental.