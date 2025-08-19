Termoeléctrica de Nuevitas recupera generación tras averías

Camagüey.— Con la unidad seis sincronizada y estable aportando 100 megawatt (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y la número cinco en proceso de arranque, la Termoeléctrica de Nuevitas recupera su generación, luego del trabajo ininterrumpido de brigadas de técnicos y especialistas del sector para solucionar averías en ambos bloques de la planta.

La salida imprevista de la unidad seis fue a causa de un salidero en la caldera al partirse un tubo de drenaje de esta, ante lo cual laboraron intensamente obreros de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), en el cambio del citado conducto.

Tras efectuar las tareas requeridas, las pruebas y el proceso de arranque, desde la tarde del domingo quedó sincronizado totalmente ese bloque.

Ayram Gutiérrez Ravelo, director de mantenimiento en la empresa, explicó además a la Agencia Cubana de Noticias que en el caso de la unidad cinco, cuyo encendido comenzó alrededor de las 5:30 am de hoy, prevé alcanzar durante el día 60 MW de potencia, y de esa manera completar los 160 MW como aporte de la planta al SEN.

Especialistas de la propia termoeléctrica acometieron las faenas en esta última generadora, interrumpida el día 14 al presentarse una avería en el horno de la caldera, donde cambiaron dos mochetas y realizaron seis reparaciones, así como un volumen paralelo de acciones.

Situada a unos 75 kilómetros de esta ciudad, en el norteño municipio de Nuevitas, la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre garantiza una mayor estabilidad del SEN, pues es determinante en su balance de cargas desde la región centro-oriental, y más importante hoy cuando se mantiene el déficit de generación a nivel nacional motivado por la inactividad de varias unidades, entre ellas la dos de la Termoeléctrica de Felton, en Holguín, y la tres y seis de la Antonio Maceo, conocida como Renté, de Santiago de Cuba.

En la CTE de Nuevitas, y con el apoyo de empresas constructoras especializadas se ejecuta actualmente el desmontaje del bloque cuatro, en baja técnica.

Según han asegurado directivos de la entidad y de la Unión Eléctrica, en la obra civil que ocupaba la mencionada máquina está prevista la construcción de una nueva generadora, como parte de los planes del sector para recuperar, de forma paulatina, capacidades en beneficio del SEN.