ASU25: Alejandra Mesa logró primer oro para Cuba en el Atletismo

La Habana.— Alejandra Mesa se coronó en el lanzamiento del disco femenino de los Juegos Panamericanos Júnior con un registro de 54.42 metros, otorgando a Cuba su primera medalla de oro en el Atletismo y la quinta en la justa continental.

Nacida en el municipio de Mayabeque, San José de las Lajas, la discóbola superó en solo dos centímetros a la venezolana Ottaynis Febres (54.40m), en una final disputada en el Estadio de Atletismo del Parque Olímpico de Paraguay.

Brasil completó el podio con María Eduarda de Matos (53.21m), mientras la cubana Neilyn Rodríguez finalizó cuarta (50.15m).

Mesa dominó la prueba desde su primer lanzamiento (54.42m), marca que resistió el asedio de Febres en el segundo intento (54.40m).

Pese a lograr el oro, la antillana expresó a Radio Rebelde: «Estoy emocionada, pero no conforme. Quería superar mi mejor marca personal», refiriéndose a sus 56.21 metros.

La campeona destacó que no sintió presión ante el acercamiento de su rival venezolana, «la competencia nunca me presiona», dijo.

En declaraciones, Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, enfatizó que Alejandra demostró que las cubanas sacan la estirpe de Mariana Grajales.

Subrayó además la importancia de la relación cercana entre directivos, entrenadores y atletas, pues estos se sienten respaldados.

La medallista dedicó el triunfo a su familia, al comisionado Rolando Charró y a todos los que apoyaron este logro, reconociendo el apoyo de sus compañeros de equipo.

El récord de los Juegos Panamericanos Júnior de Cali Valle 2021 (59.13m) se mantuvo vigente en la victoria que sitúa a Cuba en el octavo lugar del medallero general, consolidando su dominio en pruebas de campo con cinco preseas en la jornada inicial.

La mayor de las Antillas sumó, además del oro de Mesa, tres de plata gracias al relevo 4×400 mixto, la saltadora de longitud Rosmeybi Quesada y el jabalinista Leykel Cabrera y una de bronce tambien en la especialidad de la jabalina a cargo de Rosmaybi Quesada.

Cuba busca revalidar la solidez mostrada en los Juegos Panamericanos Júnior de Cali-Valle 2021, cita en la que el atletismo aportó un total de 18 preseas, con saldo de nueve títulos, seis medallas de plata y tres de bronce, según cifras oficiales.

