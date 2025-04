Ya casi se termina el Festival Internacional de Cine Pobre

Gibara la Villa Blanca de los cangrejos, se ha convertido por estos días en el epicentro del documental con el Festival Internacional de Cine Pobre que a lo largo de 20 años ha sido un evento transformador.

Un conversatorio con actrices constituyó el punto final de los eventos teóricos de este evento. Jaqueline Arenal, Verónica Lynn y Luisa María Jiménez comentaron sobre su vida en el cine y su gran contribución al evento y al gran Humberto Solás.

“Humberto fue para mí un maestro, un padre que estando en mi 2do año de la carrera confío en mi y junto a él hice “El siglo de las luces” Y con respecto a Gibara, todavía me pregunto cómo Humberto encontró el lugar exacto, las personas exactas para poder reunir el Cine en un lugar mágico” fueron las palabras de la actriz Jaqueline Arenal.

Sobre la esencia de este Festival dejó dicho el presidente Sergio Benvenuto que la muerte de Humberto Solás condujo a que este evento tuviera otra visión y fuera con más fuerza, por el legado que dejó. Pudo morir en el año 2011, pero aún está vivo, en ese momento ahí llegó Verónica, Pineda y otros que acompañaron las batallas para que hicieran revivir la esencia del festival.

“Hablando de emociones, nunca tuve la suerte de trabajar con Humberto, pero cuando me llega la invitación en el 2011 para participar me encontré con gente maravillosa, yo no conocía Gibara hasta ese momento pero desde ahí cómo me ha identificado este pueblo ya que decir Gibara es decir Festival del Cine Pobre y por eso los invito a todos y a los que no han venido a que luchen por sus sueños y por su entrada en este evento.» Expreso la maestra Verónica Lynn a quien también le dedicaron un libro escrito por Yana Elsa Brugal con el título Verónica Lynn: Una Vida en el Arte, el cual tiene como motivo recoger la vida artística de aquella muchacha que comenzó en el año 1954 en los teatros de Cuba.

Con emotivas palabras la actriz Luisa María Jiménez destacó su admiración Verónica ya que llegar a esa edad con la capacidad de crear y ser tan auténtica, solamente ella lo podía hacer.