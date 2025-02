Sheyla y Yordanis, un amor desde el tatami

Por Raúl Hernández Lima

La Habana.- El amor que unió a Sheyla Hernández y Yordanis Fernández llegó en circunstancias difíciles para ambos, y desde entonces les aseguró la compañía vital para el deporte y la vida.

Poco tiempo después de perder a su madre apareció ella como compensación de la pérdida, así lo describe el matancero que esconde una nobleza sin par detrás de su cuerpo gigante.

Sheyla vivía también la dura circunstancia de la pérdida de su visión, lo que le obligaba a dejar el deporte convencional y unirse al mundo desconocido de la práctica para personas en situaciones de discapacidad.

El nuevo camino resultaría más fácil al lado de un curtido como Yordanis, quien ya había subido al podio en juegos paralímpicos y la acompañaría al éxito como su más fiel escudero.

El sendero que parecía áspero pronto se convirtió en tránsito armonioso, «tenemos una relación de compañerismo, complementamos la vida diaria como pareja con el deporte, velamos por el entrenamiento de cada uno y nos damos ánimos en los momentos más difíciles», reconoció Yordanis a JIT.

Pudiera pensarse que los tropiezos se sufren doble, porque en efecto, cada cual sufre y vive los infortunios del otro, pero hasta los momentos más difíciles encuentran consuelo.

«Obviamente sufrimos cuando el otro no puede ganar, aunque también disfrutamos como propio el éxito del otro. Recuerdo en el Campeonato Mundial Ibsa, en Bakú 2022, quedé a las puertas del podio y Sheyla alcanzó la medalla de plata, entonces no estaba muy feliz por mi resultado, mas le dije: nosotros no perdimos, porque la medalla que me faltó la alcanzaste tú, porque en una pareja como la nuestra los éxitos de uno lo disfrutan ambos», recuenta Yordanis.

Aseguran que la tensión se vive doble. Lo saben quienes los ven dándose apoyo desde las gradas: la metamorfosis de la muchacha apacible en una mezcla explosiva de carácter y fuerza que acontece en el tatami, también surge en un combate cualquiera de su prometido.

Por eso ambos reconocen como el momento más feliz de sus carreras las medallas de oro conseguidas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, allí ambos disfrutaron el doble.

Eso le da sentido al sacrificio, hace que valga la pena el esfuerzo, y sirve de premio a la comprensión y al amor, o más bien se nutre de eso, porque en el lauro de uno está la mano del otro.

«Sheyla es mi mejor amiga, mi compañera de equipo, la novia amorosa y también mi familia, y por eso ahora también uniremos más nuestros lazos porque decidimos unir nuestras vidas también en matrimonio, este 14 de febrero, luego de varios años de noviazgo y nos sentimos felices por ello» anunció emocionado.

«Él me apoya mucho y confía en mí, no hay mejor forma de devolver esa confianza que alcanzando esa medalla y estoy muy enfocada para lograrlo», comentaba ella días antes de alcanzar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Hoy sostiene esa gratitud al amor que recibe, al sacrificio desinteresado, a la compañía en la vida diaria.

Envuelta en los preparativos de la boda apenas tiene tiempo para responder preguntas, y también porque le ponen más nerviosa las entrevistas que la rival más robusta… y le confiere a él, desinhibido y locuaz, la responsabilidad de hablar por los dos, y así aprueba y coincide: hasta en eso uno nota como se complementan.

Cualquiera advierte los lazos sólidos que los unen, de otra manera no se hubieran sobrepuesto a los difíciles escollos, como el retiro de la clasificación médico-funcional de Yordanis que le impidió competir en París.

Y ahí nuevamente afloró el amor transformado en sacrificio, el duro momento obligó al uno a convertirse en el cómplice de la otra, fue su uke en la base de entrenamiento en Pamplona y así ganó también la medalla en el cuello de ella.

Ahora adelanta que pasará a la nueva función de entrenador, que asume ese rol con igual compromiso y entusiasmo, se siente motivado por mejorar su extenso palmarés que cuenta con medallas en todos los niveles, como si de una empresa sencilla se tratara.

«La vida al lado de Yordanis es muy fácil, nos ayudamos en todo, tengo mucho que agradecerle en la vida y en el deporte», confiesa la holguinera con cierta timidez, pero con marcada seguridad.

Por eso este 14 de febrero se colgarán la corona paralímpica del amor, aunque ese día apenas celebrarán la ceremonia de premiación al más noble de los sentimientos, porque el título, no quedan dudas, ya lo han ganado.